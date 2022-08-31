Россия пытается удержать позиции и восстановить логистику на Юге, - Генштаб

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Запорожское направление

Россия обстреляла населенные пункты Бурлацкое, Каменское, Новополье, Гуляйполе, Орехов, Зализнычное, Времевка, Новоивановка и Малая Токмачка.

Враг задействовал авиацию для ударов у Червоного, Дорожнянки и Новоселки.

Южнобужское направление

Противник сосредотачивает основные усилия на удержании занимаемых позиций. Принимает меры по восполнению потерь и восстановлению логистического обеспечения группировки войск.

"Совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Александровка, Лупарево, Червоный Яр, Киселевка, Квитневое, Большое Артаково, Шевченково, Николаев, Белая Криница, Посад-Покровское, Ольгино, Добрянка и Тополино. Авиационные удары по пунктам Андреевка, Ольгино и Плотницкое. Значительное внимание враг уделяет воздушной разведке БпЛА", - пишет Генштаб.

31 августа в Донецкой области российские оккупанты пытались наступать в направлении Бахмута, но ВСУ сдержали агрессора.

На Западе и Севере Украины оккупанты ведут воздушную разведку в приграничных районах с территории Беларуси и России.

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