Россия пытается "убить" спутниковую связь Starlink в Украине, - Маск
Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что Россия активно пытается "убить" единую систему связи Starlink, работающую на фронте в Украине
Об этом Маск заявил в своем твиттере.
"Большая разница между мирными коммуникациями и коммуникациями на фронте. Starlink – это единственная система связи, которая все еще работает на фронте – все остальные мертвы", – отметил он.
По словам миллиардера, Россия активно пытается убить единую систему связи Starlink, работающую на украинском фронте. По словам Маска, чтобы защититься, SpaceX направила огромные ресурсы в защиту.
"Несмотря на это, Starlink все равно может умереть", - добавил он.
- 14 октября SpaceX сообщила Пентагону, что отказывается финансировать службы спутниковой связи Starlink в Украине. Кроме этого, в письме также содержится просьба в Пентагон взять на себя финансирование правительственного и военного использования Украиной системы Starlink, которая, по утверждению SpaceX, будет стоить более $120 млн до конца года и может обходиться около $400 млн в течение следующих 12 месяцев.
- 15 октября в Пентагоне прокомментировали ситуацию со Starlink и заверили, что Украина и в дальнейшем будет иметь все необходимое на поле боя. Там говорят, что ведут переговоры не только со SpaceX, но и другими компаниями спутниковой связи.
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