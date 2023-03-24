Россия пытается спровоцировать США полетами над военными базами в Сирии

Об этом сообщили в Sky News.

На этой неделе генерал-лейтенант Алексус Гринкевич заявил, что российские истребители почти ежедневно в марте пролетали над американскими базами в Сирии, в нарушение соглашений о деконфликтности между двумя странами.

Он добавил, что это "неудобная ситуация", предупредив, что действия России "увеличивают риск просчета".

Руслан Трейд, исследователь по вопросам безопасности в Атлантическом совете, сказал в интервью The New Arab, что развитие событий, по крайней мере частично, подпитывалось недавними переговорами Кремля с Пекином.



"Это ловко провоцирует США. Такие инциденты влияют на любой положительный результат, если таковой есть, в сирийском контексте", - сказал он. И добавил, что, по его мнению, Россия пытается спровоцировать реакцию Вашингтона, особенно на фоне недавних встреч с Китаем.