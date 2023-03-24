Россия пытается спровоцировать США полетами над военными базами в Сирии
Глава Центрального командования США Алексус Гринкевич заявил, что в марте истребители РФ почти ежедневно летали над американскими базами в Сирии
Об этом сообщили в Sky News.
На этой неделе генерал-лейтенант Алексус Гринкевич заявил, что российские истребители почти ежедневно в марте пролетали над американскими базами в Сирии, в нарушение соглашений о деконфликтности между двумя странами.
Он добавил, что это "неудобная ситуация", предупредив, что действия России "увеличивают риск просчета".
Руслан Трейд, исследователь по вопросам безопасности в Атлантическом совете, сказал в интервью The New Arab, что развитие событий, по крайней мере частично, подпитывалось недавними переговорами Кремля с Пекином.
"Это ловко провоцирует США. Такие инциденты влияют на любой положительный результат, если таковой есть, в сирийском контексте", - сказал он. И добавил, что, по его мнению, Россия пытается спровоцировать реакцию Вашингтона, особенно на фоне недавних встреч с Китаем.
- Напомним, американцы нанесли авиаудары по позициям Корпуса стражей Исламской революции на востоке Сирии в ответ на их смертоносную атаку позиций США с помощью БПЛА.
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