Россия пытается скрыть массовые потери, - Генштаб ВСУ

Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке .

В результате эффективных высокоточных ударов в районах Херсона, Васильевки, Перевальска и других трупы российских солдат вывозили в переполненных грузовиках, говорят украинские военные.

"Противник пытается скрыть массовые потери после огневого поражения, нанесенного Силами обороны по местам сосредоточения российских войск", - говорится в сообщении.

Войска РФ нанесли 11 ракетных, 15 авиационных ударов и совершили 96 обстрелов из систем реактивной артиллерии по украинским объектам в течение 15 сентября. Однако ВСУ отразили атаки врага в районах шести населенных пунктов.

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