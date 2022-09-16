Россия пытается скрыть массовые потери, - Генштаб ВСУ
Враг пытается скрыть массовые потери после огневого поражения, нанесенного ВСУ, у места сосредоточения российских войск
Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке .
В результате эффективных высокоточных ударов в районах Херсона, Васильевки, Перевальска и других трупы российских солдат вывозили в переполненных грузовиках, говорят украинские военные.
"Противник пытается скрыть массовые потери после огневого поражения, нанесенного Силами обороны по местам сосредоточения российских войск", - говорится в сообщении.
- Войска РФ нанесли 11 ракетных, 15 авиационных ударов и совершили 96 обстрелов из систем реактивной артиллерии по украинским объектам в течение 15 сентября. Однако ВСУ отразили атаки врага в районах шести населенных пунктов.
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