Россия пытается сформировать оккупационные органы власти и набирает "работников", - Генштаб

Об этом передает Генштаб ВСУ.

"Россия рассматривает возможность формирования оккупационных органов власти на временно занятых территориях Украины - для этого уже ищут "сотрудников"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что над созданием на территории Херсонской области очередной псевдореспублики работают сотрудники федеральной службы безопасности Российской Федерации, 652-я группа информационно-психологических операций и офицеры 12-го главного управления генерального штаба российской федерации. Они проводят "разъяснительную работу" с местными органами власти и населением.

"Морально-психологическое состояние войск противника и уровень мотивации личного состава подразделений оккупационных войск к участию в боевых действиях остается низким и имеет тенденцию к ухудшению", - говорится в сообщении.

По имеющейся информации Генштаба, в подразделениях 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа из-за невыполнения приказа по ведению боевых действий от должности отстранены два командира взвода.

В соединениях и частях Балтийского флота, в том числе 79-й отдельной мотострелковой бригады 11-го армейского корпуса, отмечаются многочисленные случаи отказа от дальнейшего прохождения службы и нежелания подписывать контракты военнослужащими срочной службы.

В Генштабе говорят, что на территории Беларуси зафиксировано перемещение российской военной техники для перегруппировки подразделений, а также создание резерва для восполнения потерь в живой силе.

На оставленных врагом территориях Киевской области фиксируются редкие случаи минирования территории и зданий местных жителей.

"На всех направлениях ВСУ сдерживают противника, а на отдельных наши войска осуществляют успешные контратаки. Группировкой Объединенных сил на Донецком и Луганском направлениях за сутки отражены пять вражеских атак, уничтожено 10 танков, 18 единиц бронированной и 13 единиц автомобильной техники, 15 артиллерийских систем. Противник понес потери и в живой силе. Группировкой Воздушных сил ВСУ за предыдущие сутки сбиты 7 воздушных целей - 4 самолета, БПЛА и 2 крылатые ракеты. – говорится в сообщении.

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