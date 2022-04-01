Россия пытается сформировать оккупационные администрации в захваченных районах Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, - Генштаб

Оперативную информацию Генштаб распространил в Facebook.



"Враг, понеся значительные потери в личном составе и технике, не добился успеха в блокировании и захвате города Киева. Оккупанты были вынуждены временно отказаться от выполнения указанного задания. Противник продолжает усиление группировок войск за счет подразделений из состава Восточного военного округа. Пытается сформировать оккупационные администрации в пределах временно захваченных районов Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. С учетом указанного в ближайшее время противник, вероятно, будет пытаться сохранить военное присутствие с ведением боевых действий в южных и восточных регионах Украины", - отметили в ВСУ.



На Волынском направлении без изменений.



На Полесском направлении враг осуществляет перегруппировку войск. Вывел на территорию Беларуси до 5-ти БТГр. После восстановления боеспособности выведенных подразделений ожидается их перемещение в другие направления.



На Северском направлении оккупанты осуществляют отвод части войск под прикрытием отдельных подразделений из состава 1-й танковой армии.



На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать город Харьков, артиллерийские обстрелы с целью уничтожения инфраструктуры и жилых кварталов города. В районе к югу от города Изюм пытается сломить сопротивление украинских защитников, вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций и продолжить наступление в направлении Славянска. Успехов нет.



В Донецком направлении противник активных наступательных действий не проводил. Враг сосредоточился на продолжении штурма Мариуполя. Осуществил наращивание группировки 58-й общевойсковой армии за счет введения в его состав БТГр, созданной из перемещенных с 7-й военной базы (Абхазия) военнослужащих.



На Южнобужском направлении противник пытался совершить наступательные действия в направлении населенного пункта Александровка Николаевской области.



Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях. Продолжается огневое поражение противника, рассредоточенного в районе населенных пунктов Изюм, Каменка, Тихоцкое, с целью недопущения его дальнейшего продвижения в направлениях населенных пунктов Славянск и Барвенково. Отражены попытки обхода противником позиций наших войск в районах населенных пунктов Попасное и Новотошковское", - рассказал Генштаб ВСУ.



Силами 36-й отдельной бригады морской пехоты совместно с подразделениями других составляющих сил обороны Украины удерживается круговая оборона города-героя Мариуполя.



"Отражено наступление противника в районе населенного пункта Марьинка. Группировка сил и средств обороны города Киева продолжает вести ударно-розыскные действия на Житомирском и Нежинском направлениях. На других направлениях проводится стабилизационная операция, выполняются задачи территориальной обороны", - завершили отчет в Генштабе.





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