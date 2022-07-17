Об этом информирует в фейсбуке Генеральный штаб ВСУ .

Как сообщается, российские оккупационные войска пытаются установить контроль на Донецком направлении. В частности, враг все усилия сосредоточил на штурме Сиверска и пытается продвинуться в сторону Бахмута.

На Славянском направлении враг обстреливал гражданские здания из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах Долины, Дибровного, Ивановки, Мазановки, Богородичного, Большой Камышевахи, Курульки, Константиновки, Вернополья, Гусаровки.

"Вражеские штурмовые действия вблизи Григоровки наши воины быстро подавили. Оккупанты с потерями отошли", - говорится в возведении Генштаба.

На Харьковском направлении враг пытается удержать занятые рубежи и обстреливает Петровку, Протоповку, Прудянку, Руски Тишки, Питомник, Чугуев, Мосьпаново, Уды, Веселое. Оккупанты нанесли авиаудары неподалеку от Прудянки и Верхнего Салтова.

На Южнобужском направлении захватчики пытаются нарушить логистическое обеспечение наших войск, поэтому систематически обстреливают наши позиции.

"Враг обстреливал гражданскую и военную инфраструктуру в районах Белая Криница, Березнеговатое, Терновка, Веселый Кут, Благодатное, Квитневе, Лоцкино, Новогригоровка, Мирное, Прибужское, Лупарево, Баштанка и других", - информирует Генштаб.

Российские войска били ракетами по Николаеву. Остается высокая угроза дальнейших ракетных ударов по критической инфраструктуре.

На Бахмутском направлении враг нанес ракетно-авиационные удары в районах Константиновки, Новолуганского и Покровского. Российские оккупанты обстреливали позиции наших войск из минометов, ствольной и реактивной артиллерии у Берестового, Веселого, Красной Горы, Вершины, Новолуганского, Травневого.

"Оккупанты пытались штурмовать и наступать вблизи Берестового, Белогоровки, Яковлевки и Новолуганского. Непутевые действия врага снова завершились провалом и потерями личного состава", - пишет Генштаб.



На Авдеевском , Кураховском , Новопавловском и Запорожском направлениях россияне нанесли обстрелы вблизи Невельского, Красногоровки, Новомихайловки, Владимировки, Павловки, Пречистовки, Золотой Нивы, Степногорска и Степного. Ракетно-авиационные удары зафиксировали неподалеку от Покровска и Новоселовки Второй.

На Волынском, Полесском и Сиверском направлениях без существенных изменений: враг использовал артиллерию для обстрелов Студенок, Волфиного, Белополья, Новых Вырок и Искрисковщины.

В Генштабе отмечают, что идет воздушная разведка приграничных районов Черниговской и Сумской областей.

Наши подразделения избивают кафиров в ближних боях и продолжают выполнение ракетно-артиллерийских огневых задач.

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