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Главная война с Россией Россия пытается продать украинское зерно, которое украла, - Зеленский

Россия пытается продать украинское зерно, которое украла, - Зеленский

8 мая, 2022 воскресенье
09:59
война с Россией

Украинское зерно, которое похищают российские оккупанты, Россия перепродает другим странам, их названия уже известны украинским властям

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью FoxNews.

В то же время, Россия блокирует пути вывоза зерна для продажи из Украины. Зеленский также заявил, что некоторые страны заинтересовались предложениями кремля, однако назвать отказался.

"Я не хочу называть конкретные страны, которые за нашими спинами заключают соглашения, чтобы покупать наше зерно у России, которая украла его из Украины. Но у нас есть названия этих государств", - рассказал президент.

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Россия
Владимир Зеленский
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