Россия пытается продать украинское зерно, которое украла, - Зеленский

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью FoxNews.

В то же время, Россия блокирует пути вывоза зерна для продажи из Украины. Зеленский также заявил, что некоторые страны заинтересовались предложениями кремля, однако назвать отказался.



"Я не хочу называть конкретные страны, которые за нашими спинами заключают соглашения, чтобы покупать наше зерно у России, которая украла его из Украины. Но у нас есть названия этих государств", - рассказал президент.

Напомним, оккупанты принудительно вывезли из Украины в РФ несколько сотен тысяч тонн зерна .

Россияне вывозят украинское зерно в Крым и угрожают тюрьмой аграриям.

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