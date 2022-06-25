Россия пытается помешать поставкам оружия в Украину, но бессильна, - СNBC
Россия пытается помешать поставкам оружия большой дальности в Украину, но не смогла добиться успеха
Об этом сообщает CNBC.
Россия пытается, но не смогла помешать поставкам поступающего в Украину западного оружия, включая системы большей дальности, которые, как надеется Киев, будут решающими на поле боя, — заявил 24 июня высокопоставленный представитель обороны США.
Он также сказал, что выход украинских войск из Северодонецка позволит им занять лучшую оборонную позицию.
"Выводя украинские вооруженные силы из Северодонецка, командование выбирает позиции, где они могут лучше себя защищать", – сказал чиновник на условиях анонимности.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил 24 июня, что единственное преимущество, которое есть в России, — это артиллерия. Если Запад даст необходимое оружие, то ВСУ победят в этой войне.
- 24 июня министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что российские войска на фронте могут применять по Вооруженным силам Украины до тысячи снарядов в час.
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