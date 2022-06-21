Россия пытается получить западные военные технологии, поэтому активно ищет способы обхода санкций, - канадская разведка
Канадская разведка предупредила предпринимателей о том, что Россия пытается получить западные военные технологии в обход новых санкционных ограничений
Об этом в твиттере сообщила Канадская служба безопасности и разведки (CSIS).
"CSIS предупреждает канадских предпринимателей... что Россия будет активно пытаться найти пути обхода новых раундов санкций", - говорится в сообщении.
Как отмечает CSIS, российский военно-промышленный комплекс является значительно зависимым от западных технологий.
"Российские попытки обойти эти санкции и незаконно приобрести Западные технологии ограниченного или двойного назначения будут продолжаться и, возможно, будут усиливаться, в том числе в Канаде", - предупредили в ведомстве.
- Напомним, Канада, Польша, Словакия, Нидерланды и Германия сообщили о новом вооружении, которое передадут Украине.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.41
Покупка 34.41Продажа 35.22
-
EUR
Покупка 35.95Продажа 37.14
- Актуальное
- Важное