Об этом в твиттере сообщила Канадская служба безопасности и разведки (CSIS).

"CSIS предупреждает канадских предпринимателей... что Россия будет активно пытаться найти пути обхода новых раундов санкций", - говорится в сообщении.

Как отмечает CSIS, российский военно-промышленный комплекс является значительно зависимым от западных технологий.

"Российские попытки обойти эти санкции и незаконно приобрести Западные технологии ограниченного или двойного назначения будут продолжаться и, возможно, будут усиливаться, в том числе в Канаде", - предупредили в ведомстве.

Напомним, Канада, Польша, Словакия, Нидерланды и Германия сообщили о новом вооружении, которое передадут Украине.

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