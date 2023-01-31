Россия пытается получить от Ирана баллистические ракеты. ПВО Украины пока бессильно против них, - Игнат
Россия продолжает искать пути, чтобы получить иранские баллистические ракеты, которым Украина пока противодействовать не может
Об этом 30 января в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.
"Основная из угроз, которая висит в воздухе и еще может быть реализована, это, разумеется, иранские ракеты. Россия не оставила своих намерений получать от Ирана и беспилотники-камикадзе, и ракеты, о которых было объявлено ранее - Fateh и Zolfaghar", - отметил спикер.
В то же время, Игнат указал, что эти ракеты баллистические, а против баллистики Украина сегодня средств нет. Поэтому очень важно, чтобы международные партнеры и союзники предоставили Patriot PAC-3 и SAMP-T, которые могут сбивать баллистические ракеты.
"Мы видим сдвиги: Италия, Франция тоже заявили о готовности передавать и эти системы Украине, о чем сейчас активно идут обсуждения после того же "Рамштайна". Поэтому угроза есть, она никуда не исчезла, и должны на нее реагировать", - добавил спикер. ПС ВСУ.
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