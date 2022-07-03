Россия пытается подстроить экономику под войну, но у нее ничего не получится, - военный эксперт Ступак

Об этом он заявил в эфире Еспресо.

"Мы недавно видели законопроект, внесенный в госдуму за подписью премьера. Он предлагает принять закон о снятии с российского резерва техники, это касается и топлива, и продуктов питания для использования при проведении операций за границей РФ", - сказал эксперт.

По словам Ступака, в РФ планируют перевести все свои производства на почти ежедневный график работы.

"Невозможно всем предприятиям уклониться от выполнения оборонных заказов. Работают нон-стоп, без выходных, и это все в принудительном порядке. Это свидетельствует о том, что в России начался кризис в экономике и она не готова к войне. Она сейчас пытается подстроить ее под войну, уже с колес. Я верю, что у них ничего не получится", - подытожил он.