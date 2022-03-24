Россия пытается перевести войну в частично "затяжную фазу", - Подоляк
Оккупанты пытаются перевести войну против Украины в частично "затяжную фазу" из-за слишком высоких потерь в личном составе и военной технике
Об этом сообщает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Он отмечает, что власти России уже не удается скрыть от своей аудитории отсутствие какого-либо значимого продвижения по всем направлениям. Поэтому руководство РФ пытается использовать другую тактику.
"Чтобы резко снизить количество потерь до приемлемого (с пропагандистской точки зрения) уровня. И не получать несколько сотен погибших ежедневно, включая командиров высочайшего и среднего звена", – пишет Подоляк.
Он добавил, что россияне пытаются ввести новые обязательные элементы в свою военную тактику.
"Происходит частичный окоп на занятых рубежах, а такова концентрация сил и средств разрушения вокруг наших крупных городов – для создания у них умышленных многотысячных гуманитарных катастроф. Тактика абсолютно людоедская и имеет четкие юридические определения в международном праве в разделе военных преступлений и преступлений против человечности", – говорится в сообщении.
- Напомним, 24 марта прошел месяц с начала полномасштабной российско-украинской войны. За время боевых действий РФ потеряла около 15800 военных, 1597 бронемашин, 530 танков, 280 систем артиллерии, 124 вертолета и 108 самолетов.
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