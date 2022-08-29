Россия пытается отрицать опасность ядерной катастрофы на ЗАЭС, - госдеп США
Россия не хочет признавать серьезный риск радиационного загрязнения вокруг Запорожской АЭС, поэтому заблокировала окончательный проект договора о нераспространении ядерного оружия
Об этом заявила пресс-служба государственного департамента США.
"После нескольких недель интенсивных, но продуктивных переговоров только Российская Федерация решила заблокировать консенсус по итоговому документу после завершения Десятой Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)", - говорится в сообщении
Как подчеркнули в госдепе, Россия не желает признавать риск радиационного загрязнения на ЗАЭС.
"Россия сделала это для того, чтобы заблокировать формулировки, которые просто признавали серьезную радиационную опасность на Запорожской АЭС в Украине - именно такую проблему призвана решить конференция. То, что Российская Федерация не принимает такие формулировки перед преобладающим международным консенсусом, подчеркивает необходимость того, чтобы Соединенные Штаты и другие страны продолжали призывать Россию прекратить свою военную деятельность вблизи ЗАЭС и вернуть контроль над АЭС Украине", - говорится в сообщении.
Однако, несмотря на "циничный обструкционизм" России, другие государства-участники смогли поддержать итоговый документ, говорящий о существенной роли Договора в предотвращении распространения ядерного оружия и предотвращении опасности ядерной войны, добавили в госдепе.
- 25 августа временно оккупированная Запорожская атомная электростанция в Энергодаре была впервые в истории отключена от электроэнергии. На шестом энергоблоке сработала аварийная защита. 26 августа один из остановленных энергоблоков Запорожской АЭС подключили к сети.
- Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) планирует договориться и посетить Запорожскую атомную электростанцию до 5 сентября.
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