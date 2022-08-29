Россия пытается отрицать опасность ядерной катастрофы на ЗАЭС, - госдеп США

Об этом заявила пресс-служба государственного департамента США.

"После нескольких недель интенсивных, но продуктивных переговоров только Российская Федерация решила заблокировать консенсус по итоговому документу после завершения Десятой Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)", - говорится в сообщении

Как подчеркнули в госдепе, Россия не желает признавать риск радиационного загрязнения на ЗАЭС.

"Россия сделала это для того, чтобы заблокировать формулировки, которые просто признавали серьезную радиационную опасность на Запорожской АЭС в Украине - именно такую проблему призвана решить конференция. То, что Российская Федерация не принимает такие формулировки перед преобладающим международным консенсусом, подчеркивает необходимость того, чтобы Соединенные Штаты и другие страны продолжали призывать Россию прекратить свою военную деятельность вблизи ЗАЭС и вернуть контроль над АЭС Украине", - говорится в сообщении.

Однако, несмотря на "циничный обструкционизм" России, другие государства-участники смогли поддержать итоговый документ, говорящий о существенной роли Договора в предотвращении распространения ядерного оружия и предотвращении опасности ядерной войны, добавили в госдепе.

25 августа временно оккупированная Запорожская атомная электростанция в Энергодаре была впервые в истории отключена от электроэнергии. На шестом энергоблоке сработала аварийная защита. 26 августа один из остановленных энергоблоков Запорожской АЭС подключили к сети.

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) планирует договориться и посетить Запорожскую атомную электростанцию до 5 сентября.

26 августа глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подчеркнул, что Россия должна обеспечить беспрепятственный ремонт линий электропередачи и полное подключение Запорожской АЭС к украинской энергосети.