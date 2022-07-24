Россия пытается остановить наступление ВСУ и начать переговорный процесс, - генерал Маломуж
Председатель Службы внешней разведки 2005-2010 гг. Николай Маломуж уверен, что Россия попытается возобновить переговорный процесс с Украиной и заставить согласиться на ее условия
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Сегодня у нас есть все основания говорить о том, что Россия пытается остановить наступление Вооруженных сил Украины по всем фронтам и начать переговорный процесс. Об этом докладывают наша разведка и разведки США и Великобритании. Однако Россия никогда не согласится на условия Украины и международного права". Россияне не выведут добровольно свои войска с территории Украины", – пояснил Маломуж.
Генерал подчеркнул, что Россия будет пытаться заставить Украину согласиться с ее условиями.
"Сегодня министр иностранных дел РФ Лавров во время встречи с президентом Египта Ас-Сиси говорил, что Россия готова обсуждать не только географические условия, но и более широкие вопросы. Россияне надеются, что Украина согласится на их условия и пойдет на уступки. Всем понятно, что это будут за уступки. Украина должна будет признать сепаратистские "ДНР" и "ЛНР" в административных границах Луганской и Донецкой областей. А также чтобы Украина пошла на дискуссию относительно южных регионов государства", - добавил он.
- 20 июля Сергей Лавров заявил, что Москва планирует захватить не только Донбасс и Луганщину, но и Херсонскую, Запорожскую области и другие территории Украины.
- 24 июля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш пообещал добиваться ослабления антироссийских санкций в обмен на деблокаду морских портов Украины.
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