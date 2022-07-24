English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Россия пытается остановить наступление ВСУ и начать переговорный процесс, - генерал Маломуж
Эксклюзив

Россия пытается остановить наступление ВСУ и начать переговорный процесс, - генерал Маломуж

24 июля, 2022 воскресенье
18:26
война с Россией Николай Маломуж

Председатель Службы внешней разведки 2005-2010 гг. Николай Маломуж уверен, что Россия попытается возобновить переговорный процесс с Украиной и заставить согласиться на ее условия

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Сегодня у нас есть все основания говорить о том, что Россия пытается остановить наступление Вооруженных сил Украины по всем фронтам и начать переговорный процесс. Об этом докладывают наша разведка и разведки США и Великобритании. Однако Россия никогда не согласится на условия Украины и международного права". Россияне не выведут добровольно свои войска с территории Украины", – пояснил Маломуж.

Генерал подчеркнул, что Россия будет пытаться заставить Украину согласиться с ее условиями.

"Сегодня министр иностранных дел РФ Лавров во время встречи с президентом Египта Ас-Сиси говорил, что Россия готова обсуждать не только географические условия, но и более широкие вопросы. Россияне надеются, что Украина согласится на их условия и пойдет на уступки. Всем понятно, что это будут за уступки. Украина должна будет признать сепаратистские "ДНР" и "ЛНР" в административных границах Луганской и Донецкой областей. А также чтобы Украина пошла на дискуссию относительно южных регионов государства", - добавил он.

  • 20 июля Сергей Лавров заявил, что Москва планирует захватить не только Донбасс и Луганщину, но и Херсонскую, Запорожскую области и другие территории Украины.
  • 24 июля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш пообещал добиваться ослабления антироссийских санкций в обмен на деблокаду морских портов Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Украина
Россия
Запорожье
Луганщина
Херсонщина
Донетчина
Читайте также:
22 июля, 2022 пятница
Зеленский рассказал о дневных потерях ВСУ
Зеленський
23 июля, 2022 суббота
РФ способна на все: в Белом доме озабочены безопасностью Зеленского
путін
23 июля, 2022 суббота
Япония не позволит Путину принять участие в государственных похоронах убитого экс-премьера Синдзо Абе
Киев
+22°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.54
    Покупка 37.54
    Продажа 38.71
  • EUR
    Покупка 37.91
    Продажа 39.23
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
24 июля
20:18
Интервью
Путин уже распрощался с мыслью о "Великом Петре", теперь он борется только за сохранение своей жизни
19:57
Киркоров едет в Крым петь перед ранеными оккупантами
19:53
Джонсон до отставки с поста премьера планирует еще раз посетить Украину
19:37
Процишин показал дроны, которые купили для его батальона с помощью Фонда Порошенко
19:18
Во Франции запретят световую рекламу ночью и кондиционирование и отопление при открытых дверях
19:14
Эксклюзив
Россия не сможет присоединить Приднестровье, а тем более захватить Молдову, - дипломат Харченко
19:14
Турецкая армия вооружается собственным аналогом "стингеров"
19:08
Эксклюзив
Иванна Климпуш-Цинцадзе
Избирательная кампания в Конгресс США повлияет на помощь Украине, - нардеп Климпуш-Цинцадзе
18:37
"Уже Запад денег не дает, оружие тоже приостанавливают, не посылают": как российская мать успокаивает своего сына-оккупанта
18:25
Эксклюзив
В интересах Украины продолжать войну, пока РФ не потеряет ресурс для наступления, - журналист Лиховий
18:12
Интервью
Зерновые переговоры выглядят очередным путинским шоу, которое ни на что не повлияет существенно – американский дипломат Хербст
17:46
ВСУ ударили по гостинице с россиянами в Хрустальном на Луганщине. Это мог быть HIMARS
17:41
Офицер ВСУ Штефан показал видео уничтоженных на Херсонщине российских зенитно-ракетных систем
17:25
Кинотеатр
Одесский международный кинофестиваль состоится в нескольких зарубежных локациях
17:25
Россияне окончательно похитили главный фонтан Мариуполя
17:15
Эксклюзив
У Украины есть ставка на обвал морального состояния оккупантов на Херсонщине, - эксперт Defense Express Киричевский
17:12
Папа Римский заявил, что имеет "большое желание" посетить Украину
16:58
На фронте погибла военная из Кременчуга
16:43
Иран передал РФ боевые беспилотники, - СМИ
16:37
Россияне сменили нарративы во время освещения авиаудара по драмтеатру в Мариуполе, - Центр при СНБО
16:26
Bayraktar Байрактар
В Польше собрали деньги на Bayraktar для Украины
16:17
Эксклюзив
Цены продолжат расти, - руководитель Центра экономической стратегии
16:07
На фото украинское поле пшеницы
Марченко объяснил, в чем "тупость" российских заявлений об одесском порту
15:55
На Кубани оккупанты торгуют ворованными херсонскими арбузами
15:52
На Запорожье оккупанты за сутки разрушили 11 гражданских объектов
15:45
Латвия
Украине нужно больше HIMARS и современного оружия, чтобы остановить войну, - глава МИД Латвии
15:42
Антониу Гутерреш
Генсек ОНН пообещал добиваться ослабления санкций против РФ в обмен на разблокировку украинских портов, - Лавров
15:39
Россияне отказываются подписывать контракты с минобороны РФ, - разведка
15:24
Украинские пиротехники за сутки обезвредили 731 взрывоопасный предмет
15:15
На Донбассе погиб польский доброволец Томаш Валентек
15:13
Эксклюзив
Ирина Фриз
Безусловная уголовная ответственность за получение паспорта РФ уничтожит мосты с людьми в оккупации, – нардеп Фриз
15:03
В Мариуполе пьяные "деэнеровцы" бросили гранату во двор гражданского: ранены два человека
15:00
На Харьковщине во время полевых работ подорвался трактор, тракторист погиб на месте
14:57
Эксклюзив
Россияне могут атаковать турецкие суда, перевозящие украинское зерно, - эксперт-международник Краев
14:57
В ООН отмежевались от заявления "источника" о праве россиян стрелять по Одесскому порту, - МИД
14:49
Эксклюзив
Эрдоган подчеркнул свой более высокий статус на встрече с Путиным, – генерал Мусаев
14:42
В Украине ликвидировали заместителя командира авиадивизии россиян, - офицер ВСУ Штефан
14:42
Эксклюзив
Украина должна использовать ленд-лиз для восстановления своей военной индустрии, - директор Центра отношений США - Украина
14:35
Оккупанты прицельно бьют по больницам: в Минздраве озвучили новые цифры разрушений медицинской инфраструктуры
14:34
Huawei
Китай с помощью оборудования Huawei перехватывал секретные данные Пентагона, - CNN
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV