Россия пытается обойти закон ЕС и сертифицировать только часть "Северного потока - 2", - Макогон

Об этом Макогон написал в Facebook.

"Газпром, возможно, сейчас пытается обойти требования европейского законодательства и сертифицировать не весь газопровод, а лишь часть, расположенную в территориальных водах Германии", - отметил Макогон.

По его словам, для этого потенциальный оператор "Северного потока - 2" швейцарская компания Nord Stream 2 AG, являющаяся "дочкой" российского Газпрома, создаст собственную немецкую "дочь". Вновь созданная фирма будет пытаться получить статус независимого оператора.

Макогон подчеркнул, что теперь немецкий регулятор Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) должно следить за тем, чтобы новая дочерняя компания соответствовала законодательству Германии и Евросоюза.

"Считаю, приобщение ОГТСУ (Оператор ГТС Украины, - ред.) к процессу было очень своевременным, потому что такие шаги Газпрома выглядят как юридические трюки", - отметил Макогон.

