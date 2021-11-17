Россия пытается обойти закон ЕС и сертифицировать только часть "Северного потока - 2", - Макогон
Генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что Россия пытается обойти законодательство Евросоюза, чтобы сертифицировать только часть газопровода "Северный поток - 2"
Об этом Макогон написал в Facebook.
"Газпром, возможно, сейчас пытается обойти требования европейского законодательства и сертифицировать не весь газопровод, а лишь часть, расположенную в территориальных водах Германии", - отметил Макогон.
По его словам, для этого потенциальный оператор "Северного потока - 2" швейцарская компания Nord Stream 2 AG, являющаяся "дочкой" российского Газпрома, создаст собственную немецкую "дочь". Вновь созданная фирма будет пытаться получить статус независимого оператора.
Макогон подчеркнул, что теперь немецкий регулятор Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) должно следить за тем, чтобы новая дочерняя компания соответствовала законодательству Германии и Евросоюза.
"Считаю, приобщение ОГТСУ (Оператор ГТС Украины, - ред.) к процессу было очень своевременным, потому что такие шаги Газпрома выглядят как юридические трюки", - отметил Макогон.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.37
Покупка 26.37Продажа 26.64
-
EUR
Покупка 29.8Продажа 30.25
- Актуальное
- Важное