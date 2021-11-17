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Россия пытается обойти закон ЕС и сертифицировать только часть "Северного потока - 2", - Макогон

17 ноября, 2021 среда
19:04
Экономика

Генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что Россия пытается обойти законодательство Евросоюза, чтобы сертифицировать только часть газопровода "Северный поток - 2"

Об этом Макогон написал в Facebook.

"Газпром, возможно, сейчас пытается обойти требования европейского законодательства и сертифицировать не весь газопровод, а лишь часть, расположенную в территориальных водах Германии", - отметил Макогон.

По его словам, для этого потенциальный оператор "Северного потока - 2" швейцарская компания Nord Stream 2 AG, являющаяся "дочкой" российского Газпрома, создаст собственную немецкую "дочь". Вновь созданная фирма будет пытаться получить статус независимого оператора.

Макогон подчеркнул, что теперь немецкий регулятор Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) должно следить за тем, чтобы новая дочерняя компания соответствовала законодательству Германии и Евросоюза.

"Считаю, приобщение ОГТСУ (Оператор ГТС Украины, - ред.) к процессу было очень своевременным, потому что такие шаги Газпрома выглядят как юридические трюки", - отметил Макогон.
 

  • Как сообщалось, компания Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором газопровода "Северный поток - 2", сообщила о завершении сварки труб газопровода.
  • Федеральное агентство Германии Bundesnetzagentur начало процесс сертификации газопровода "Северный поток - 2", процесс может занять до четырех месяцев.
  • Сертификацию российского газопровода "Северный поток-2", кроме немецкого регулятора, должна согласовать Еврокомиссия.
  • Ранее Юрий Витренко заявлял, что Россия искусственно усугубляет дефицит газа на европейском рынке и ведет шантаж ради запуска газопровода "Северный поток - 2".
  • Советник министра энергетики Лана Зеркаль предупредила о риске запуска российского газопровода "Северный поток - 2" без сертификации в ЕС.
  • Две украинские компании ООО "Оператор ГТС Украины" и ГК "Нефтегаз Украины" допустили  сертификацию трубопровода.
  • 16 ноября немецкий регулятор принял решение приостановить сертификацию газопровода "Северный поток - 2".
 

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