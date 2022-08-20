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Россия пытается обойти санкции с помощью Турции, - минфин США

20 августа, 2022 суббота
06:49
Экономика

В министерстве финансов США выразили обеспокоенность тем, что Россия пытается уклониться от санкций с помощью Турции.

Об этом сообщает министерство финансов США .

Об этом первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо заявил во время встречи заместителю министра финансов Турции Юнусу Элиташу.

"Адейемо выразил обеспокоенность по поводу того, что российские организации и физические лица пытаются использовать Турцию для уклонения от санкций, введенных Соединенными Штатами и еще 30 странами", - говорится в сообщении минфина США.

Минфин США сообщил, что члены правительства встретились для обсуждения усилий, направленных на применение и соблюдение антироссийских санкций.

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Мир
Турция
санкции против России
война с Россией
США
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