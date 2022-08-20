Россия пытается обойти санкции с помощью Турции, - минфин США
В министерстве финансов США выразили обеспокоенность тем, что Россия пытается уклониться от санкций с помощью Турции.
Об этом сообщает министерство финансов США .
Об этом первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо заявил во время встречи заместителю министра финансов Турции Юнусу Элиташу.
"Адейемо выразил обеспокоенность по поводу того, что российские организации и физические лица пытаются использовать Турцию для уклонения от санкций, введенных Соединенными Штатами и еще 30 странами", - говорится в сообщении минфина США.
Минфин США сообщил, что члены правительства встретились для обсуждения усилий, направленных на применение и соблюдение антироссийских санкций.
- 17 августа Соединенные Штаты призвали Турцию избегать соглашений с оборонной промышленностью России.
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