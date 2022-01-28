Россия пытается найти момент неожиданности для атаки, Украина должна быть готова к отражению, - журналист

Об этом он заявил в программе "Комментарий с Кристиной Шкудор" на Еспресо.TV.



"Это же определенное нагнетание, чтобы попытаться "продать" Западу такую опасность. С одной стороны, все признаки того, что они готовятся нападать, уже есть, но, с другой стороны, россияне могут блефовать и специально это делать. Украина должна быть готова к таким отражения такой атаки, Россия и блефует, но вместе с тем она и готовит полностью инфраструктуру. Так и Украина должна быть полностью готова для отражения такой атаки, если она может быть со стороны РФ", - сказал журналист.



По его мнению, сейчас россияне проверяют по всему периметру украинской границы готовность к действиям.



"Они также пытаются нащупать, на каких направлениях есть определенная слабость, которую они смогут при определенных обстоятельствах использовать. Это не значит, что они обязательно пойдут по этому пути. Для них сейчас достаточно сложно ударить, чтобы этого никто не ожидал. Они постоянно выискивают этот момент - для них важно, чтобы он существовал, они к этому и готовятся, но они видят, что Украина готова и Запад следит за этой ситуацией и оказывает военную помощь Украине", - подытожил Капсамун.

Издание The Wall Street Journal сообщило, что западные чиновники оборонных ведомств уверены, что РФ "завершила последние приготовления к вторжению в Украину" и направила на границу медицинские подразделения.