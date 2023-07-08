Россия пытается наладить экспорт сельхозпродукции из ТОТ в Китай
Россия на временно оккупированных территориях внедряет ряд автоматизированных систем федеральной службы ветеринарного и фитосанитарного надзора, которые помогут расширить экспорт сельхозпродукции из ТОТ в Китай
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Так, на подконтрольных оккупантам предприятиях по производству, переработке и хранению сельхозпродукции, в том числе зерновой, захватчики внедряют автоматизированные системы Федеральной службы ветеринарного и фитосанитарного надзора, известной как Россельхознадзор. Среди программ есть подсистемы "Аргус", "Цербер", "Меркурий" (ветеринарный контроль), "Веста" (фитосанитарный).
Эти программы автоматизируют процесс сбора и анализа информации о сельхозтоварах, которые будут экспортироваться из стран ЕС. Впрочем, в условиях санкций, ключевым партнером РФ является Китай. Так, сейчас Россия активно вывозит награбленное зерно из ТОТ в Сирию и Турция под видом собственного урожая, но введение программ для контроля позволит ей расширить экспорт, в частности в Китай.
- 28 апреля стало известно, что на оккупированных территориях Херсона и Запорожья коллаборанты похищают зерно у фермеров или покупают за бесценок и продают его в России.
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