Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Так, на подконтрольных оккупантам предприятиях по производству, переработке и хранению сельхозпродукции, в том числе зерновой, захватчики внедряют автоматизированные системы Федеральной службы ветеринарного и фитосанитарного надзора, известной как Россельхознадзор. Среди программ есть подсистемы "Аргус", "Цербер", "Меркурий" (ветеринарный контроль), "Веста" (фитосанитарный).

Эти программы автоматизируют процесс сбора и анализа информации о сельхозтоварах, которые будут экспортироваться из стран ЕС. Впрочем, в условиях санкций, ключевым партнером РФ является Китай. Так, сейчас Россия активно вывозит награбленное зерно из ТОТ в Сирию и Турция под видом собственного урожая, но введение программ для контроля позволит ей расширить экспорт, в частности в Китай.