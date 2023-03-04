Об этом в фейсбуке написал Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Нужно учитывать, что все переговоры с ними (представителями РФ по обменам – ред.) проходят сложно и каждое наше предложение страна-агрессор рассматривает длительное время и часто исключает", - написал он.

Лубинец заверил, что украинские власти делают все, чтобы вернуть гражданских заложников. Но не стоит забывать, с кем мы воюем: российская сторона всячески затягивает процесс увольнения наших граждан.

Отдельно уполномоченный ВР проинформировал, что многих из тех, кого мы трактуем как гражданских, Россия считает комбатантами. Например, бывших правоохранителей и военнослужащих, экссудей, волонтеров, руководителей государственных учреждений Россия пытается осудить либо в качестве шпионов, либо записать к комбатантам, с оружием в руках участвовавшим в международном военном конфликте.

"Россия хочет таким образом увеличить обменный фонд и расшатать украинское общество, вызвать недоверие к власти, обвинить ее в бездействии", - заявил омбудсмен.

Он отметил, что украинские власти рассматривают все возможные механизмы возвращения гражданских заложников: предлагают новые инициативы, прилагают усилия, чтобы на международных площадках звучала информация о том, что Россия массово задержала гражданских граждан Украины и незаконно удерживает их в плену.

"Прежде всего, прорабатываем вопрос массового возвращения гражданских из-за их состояния здоровья и то, что у России нет никаких оснований их содержать. Уверяю, что мы не остановимся и сделаем все для возвращения каждого украинца домой", - написал Лубинец.

Отдельно омбудсман уточнил, что в отличие от ситуации с военнопленными, согласно международному гуманитарному праву, обмен гражданских на гражданских не предусмотрен. Их оккупанты должны отпускать, если против них не возбуждено уголовное дело или не объявлено подозрение в совершении преступления. Однако Россия игнорирует все международные соглашения и конвенции, отметил Лубинец.

"Отмечу: у нас есть определенные наработки, которые доведены до российской стороны, и ждем от них позиции", - подытожил Уполномоченный ВР.