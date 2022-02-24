Россия пытается использовать авиацию, без нее мало что выходит, - Нацгвардия
Россия пытается работать на прорыв или захват объектов с применением авиации
Об этом сообщила пресс-служба НГУ в Facebook.
"Вертолеты и штурмовую авиацию противник пытается активно использовать для огневой поддержки и высадки десанта. Большинство столкновений без ее применения закончились неудачей", - говорится в сообщении.
Там добавили, что на земле ВСУ дают достойный отпор и наносят врагу значительные потери.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.27
Покупка 29.27Продажа 32.32
-
EUR
Покупка 32.92Продажа 36.43
- Актуальное
- Важное