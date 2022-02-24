Россия пытается использовать авиацию, без нее мало что выходит, - Нацгвардия

Об этом сообщила пресс-служба НГУ в Facebook.



"Вертолеты и штурмовую авиацию противник пытается активно использовать для огневой поддержки и высадки десанта. Большинство столкновений без ее применения закончились неудачей", - говорится в сообщении.



Там добавили, что на земле ВСУ дают достойный отпор и наносят врагу значительные потери.

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