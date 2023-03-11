Россия пытается имитировать наращивание своих военных сил в Запорожской области, - Центр нацсопротивления

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечают, что информацию получили от очагов сопротивления на территории временно оккупированной Запорожской области.

Мероприятия захватчиков носят комплексный характер. Они осуществляются на уровне демонстрационных действий с привлечением вооружения и военной техники, а также с существенным наращиванием активности российских сил в медиапространстве временно оккупированных территорий.

В то же время в медиапространстве на территории Запорожской области продолжают распространять нарративы по "успешному проведению очередного этапа боевого слаживания мобилизованных военнослужащих и дальнейшему формированию новых или доукомплектованию действующих подразделений ВС РФ". Эти подразделения будут применяться в дальнейшем для проведения наступательных операций в южном направлении.

"Наряду с этим активно распространяется месседж о том, что контрнаступательная операция Сил обороны на Запорожском направлении станет роковым шагом со стороны высшего военно-политического руководства Украины", - говорится в сообщении.