Об этом сообщили в Reuters.

"В целях повышения стабильности и предсказуемости внутренней экономической конъюнктуры, а также уменьшения влияния нестабильной конъюнктуры энергетического рынка на российскую экономику и государственные финансы Минфин возобновит операции по покупке/продаже ликвидных активов", - говорится в сообщении Минфина РФ.

Отмечается, что Россия заявила, что возобновит валютные интервенции путем продажи китайской валюты – юаней – с пятницы, 13 января.

После того, как Запад ввел самые строгие санкции в современной истории из-за войны в Украине, экономика России теперь все больше возвращается в сторону Китая, говорится в сообщении.

При этом, отмечает агентство, китайские студенты стекаются в российские университеты, язык КНР украшает вывески в туристических местах Москвы рядом с английским и русским языками, а президент Владимир Путин "рекламировал безграничное партнерство" с президентом Си Цзиньпином.

Кроме того, Министерство финансов РФ, которое вместе с Центробанком России управляло экономической реакцией страны на санкции, заявило, что с 13 января продаст 54,5 млрд. рублей (798 млн. долларов) в иностранной валюте, то есть в китайских юанях.

Известно, что бюджет России на 2023 год базируется на цене смеси Urals около 70,1 доллара за баррель, хотя основная российская смесь сейчас торгуется на уровне ниже 50 долларов за баррель. По данным Международного валютного фонда, в этом году номинальный ВВП России, вероятно, составит 2,14 триллиона долларов, что является самым высоким показателем с 2013 года.

25 декабря глава МИД Китая Ван И заявил, что Китай будет и дальше углублять " взаимное доверие и сотрудничество" с Россией . Также он обвинил США в том, что они "способствуют ухудшению отношений между двумя величайшими экономиками мира". По словам Ван І, Пекин "решительно отверг ошибочную политику США в отношении Китая".