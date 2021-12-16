Россия пытается действовать в Украине "пятой колоной", - Данилов

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Основное внимание на встрече собеседники уделили ситуации на Востоке Украины в контексте продолжающейся гибридной агрессии Российской Федерации.

Данилов подчеркнул, что российская агрессия не ограничивается военным измерением, поскольку РФ "старается действовать в Украине своей "пятой колоной". Секретарь СНБО подчеркнул, что ситуация на фронте сложная, однако Украина готова давать отпор.

"Мы готовы к любому развитию событий. С 1 января следующего года полностью заработает Закон Украины "Об основах национального сопротивления", наши силы территориальной обороны и способность общества к сопротивлению будут значительно усилены", - сказал Данилов.

Илгварс Клява рассказал, что недавно ездил в зону Операции объединенных сил, пообщался с украинскими военнослужащими и "собственными глазами увидел, как они защищают страну и существование своей нации".



Посол заверил, что Латвия полностью поддерживает стремление Украины к возобновлению суверенитета и территориальной целостности над временно оккупированными территориями.

Обе стороны выразили готовность к углублению сотрудничества между Украиной и Латвией.

Напомним, Алексей Данилов заявил, что закон "Об основах национального сопротивления" является одним из фундаментальных предохранителей в условиях эскалации российской гибридной агрессии, и формирование территориальной обороны следует завершить в максимально сжатые сроки.

До 15 января 2022 в Киеве и шести областях развернут военные части территориальной обороны.

16 декабря Данилов заявил, что на границе с Украиной находятся 92 тыс. военных РФ, но этого мало для нового наступления.