Россия пугает ядерным оружием в первую очередь США, Европу и НАТО, - военный эксперт Мусиенко
Александр Мусиенко, директор Центра военно-правовых исследований, считает, что это угроза и устрашение Запада, чтобы он пошатнулся в поддержке Украины и начал склонять к компромиссам с Россией, чтобы Украина подписала перемирие
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"На сегодняшний день нет информации о том, чтобы Россия или еще Советский Союз отрабатывали какие-то планы применения тактического ядерного оружия именно против Украины. Возможно, сейчас россияне что-то отрабатывают и придумывают, я этого не исключаю. Единственные планы, которые отрабатывались российскими войсками, кстати совместно с белорусскими, начиная с 2006 года, были связаны с тем, что Россия может наносить тактические ядерные удары по европейским городам либо с территории Беларуси, либо с территории Калининградской области, именно там находятся ракеты "Искандер" и туда Россия неоднократно угрожала перебросить ядерные боеголовки. А в 2009 году были одни из первых учений, которые проходили с моделированием применения тактического ядерного удара и касались двух городов, Варшавы и Копенгагена, затем сценарии меняли", - рассказал директор Центра военно-правовых исследований.
Александр Мусиенко отметил, что существуют риски вероятности применения ядерного оружия, но на сегодняшний день он не видит каких-либо планов, по крайней мере не сообщали ни разведки, ни обозреватели о том, чтобы Россия отрабатывала какой-то сценарий по Украине.
"Планов применения ядерного оружия против Украины нет, но есть против Европы. Вот, кого они пугают, Россия пугает Европу, НАТО и США. Обратите внимание, что на всех пропагандистских российских шоу, обсуждая подобные сценарии, говорят о каких-то европейских городах. Поэтому это угроза Западу, в том смысле, если россияне проведут аннексию захваченных территорий, а украинские войска будут продолжать свои успехи на фронте, то Россия угрожает применением ядерного оружия против каких-либо европейских городов или по другим территориям, например где-то в море. Это чтобы Запад пошатнулся в поддержке Украины и стал склонять к компромиссам с Россией, чтобы Украина подписала какое-то перемирие. Поэтому Россия и пытается запугать Запад потенциальной угрозой применить ядерное оружие. Ядерный шантаж и угрозы ядерным оружием Украине объявлялись Россией и раньше, но это не остановило украинские войска, поэтому в первую очередь эти угрозы направлены на Запад", - прокомментировал Мусиенко.
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