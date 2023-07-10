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OPINION

Россия пугает мир ядерной палкой в преддверии саммита стран НАТО

Дмитрий Снегирев
10 июля, 2023 понедельник
10:09
Мнение

Российский диктатор Владимир Путин продолжает пугать мир своей ядерной палкой

На днях он заявил, что окончательно было принято решение о размещении 7-8 июля тактического ядерного оружия на территории Республики Беларусь.

"О наиболее чувствительных вопросах, о которых мы с вами договаривались, все идет по плану. Вы знаете, 7-8 июля заканчивается подготовка соответствующих сооружений. И сразу же приступим к мероприятиям, связанным с размещением на вашей территории соответствующих видов оружия. Так что все по плану, все стабильно", - заявил он.

Похоже, что российский диктатор продолжает играть на повышение ставок, демонстрируя мировому сообществу эффективность, по его мнению, игры мышцами.

Следует заметить, что тактически это перемещение ничего не меняет, если не принимать во внимание радиус поражения оружия. И все это следует рассматривать как элемент военно-политического давления. В первую очередь – на страны Запада, прежде всего – на Польшу и страны Балтии.

Почему речь идет именно о 7-8 июля? Потому что российское руководство хорошо понимает, что возможные сценарии развития событий на театре боевых действий в Украине придется именно к концу июня — июлю. Поэтому именно для этой цели создается дополнительная зона военно-политического напряжения непосредственно на границах со странами НАТО.

Следовательно, это если не прямое принуждение к миру, то прямой намек на то, что НАТО должно замедлить темпы военно-технического сотрудничества с Украиной, или соответственно надавить на украинское политическое руководство с целью переговоров. Тем более, что вся эта риторика по перемещению тактического ядерного оружия звучит на фоне так называемых мирных инициатив, активно продуцируемых на мировой арене. При этом это делается политическими лидерами, напрямую или косвенно аффилированными в Россию.

Кроме того, 11-12 июля состоится саммит стран НАТО в Вильнюсе. Украина ожидает конкретных решений относительно своего пути к вступлению в Альянс.

Прозвучали заявления представителей стран Запада и НАТО, которые свидетельствуют, что Украина после саммита НАТО останется удовлетворенной.

Я считаю, что это может быть тот же статус основного союзника США вне НАТО, позволяющего постоянно получать военно-техническую помощь независимо от изменений администрации в США.

Статус союзника позволит Украине получить военную обучение и помощь, включая ускорение продаж и лизинга военного оборудования.

Именно поэтому эту проблему нужно рассматривать в комплексе, а не как отдельный эпизод непосредственного перемещения.

Относительно последствий самого перемещения страны Запада уже заявили о том, что они не будут менять своей ядерной стратегии. Более того, они не видят угрозы применения ядерного тактического оружия.

Следует говорить и о том, что сама Российская Федерация испугалась своей решимости: при подписании самого соглашения о размещении тактического ядерного оружия замминистра иностранных дел от имени своей страны заявил, что это оружие никогда не будет применено.

В то же время исключать такой шаг со стороны диктатора нельзя. Но, тем не менее, все же есть надежда, что Российская Федерация хорошо понимает возможные последствия для себя после применения этого оружия против города Киева или других населенных пунктов на территории Украины.

Специально для Эспрессо

Об авторе. Дмитрий Снегирев, обозреватель Эспрессо

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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Белорусь
Владимир Путин
ядерное оружие
Война с Россией
НАТО
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