Об этом сообщает в телеграме Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

В Совете национальной безопасности и обороны предупреждают о фейках из России – якобы ВСУ готовит провокации на атомных электростанциях.

"Подобное заявление рашисты могут использовать как своеобразное алиби, самостоятельно обстреляв АЭС и обвинив в этом ВСУ.

На территории ЗАЭС базируются российские войска и рашисты используют атомный объект как прикрытие. Подобные действия врага позволяют понять, что Запорожская АЭС играет значительную роль в будущем при контрнаступлении украинских войск и оккупанты будут продолжать ядерный шантаж", - говорится в сообщении.

Кроме того, такие фейки вызвало заявление МАГАТЭ, что ситуация на захваченной РФ Запорожской АЭС "полностью вышла из-под контроля".

5 августа британская разведка заявила, что действия оккупантов поставили под угрозу нормальную работу Запорожской АЭС.

4 августа Институт изучения войны (ISW) сообщил, что РФ использует ЗАЭС, чтобы сыграть на опасениях Запада по поводу ядерной катастрофы и ослабить западную военную поддержку Украины.

2 августа госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия использует Запорожскую АЭС как "живой щит" и опасно "бряцает ядерным оружием"

27 июля городской голова Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что оккупанты обустраивают огневые позиции на Запорожской АЭС.

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