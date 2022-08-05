Россия публикует фейки о возможных провокациях ВСУ на атомных электростанциях, - СНБО
Российские СМИ распространяют информацию о возможных провокациях на атомных электростанциях якобы со стороны Вооруженных сил Украины
Об этом сообщает в телеграме Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.
В Совете национальной безопасности и обороны предупреждают о фейках из России – якобы ВСУ готовит провокации на атомных электростанциях.
"Подобное заявление рашисты могут использовать как своеобразное алиби, самостоятельно обстреляв АЭС и обвинив в этом ВСУ.
На территории ЗАЭС базируются российские войска и рашисты используют атомный объект как прикрытие. Подобные действия врага позволяют понять, что Запорожская АЭС играет значительную роль в будущем при контрнаступлении украинских войск и оккупанты будут продолжать ядерный шантаж", - говорится в сообщении.
Кроме того, такие фейки вызвало заявление МАГАТЭ, что ситуация на захваченной РФ Запорожской АЭС "полностью вышла из-под контроля".
- 5 августа британская разведка заявила, что действия оккупантов поставили под угрозу нормальную работу Запорожской АЭС.
- 4 августа Институт изучения войны (ISW) сообщил, что РФ использует ЗАЭС, чтобы сыграть на опасениях Запада по поводу ядерной катастрофы и ослабить западную военную поддержку Украины.
- 2 августа госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия использует Запорожскую АЭС как "живой щит" и опасно "бряцает ядерным оружием"
- 27 июля городской голова Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что оккупанты обустраивают огневые позиции на Запорожской АЭС.
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