Россия провоцирует Беларусь вступить в войну и безуспешно пытается восстановить пути логистического обеспечения своих подразделений, - Генштаб

Об этом в вечерней сводке сообщает Генштаб ВСУ, передает Эспрессо.TV .

Заканчивается шестнадцатое время героического противостояния Украинского народа русскому военному вторжению. Противник продолжает ведение наступательной операции против Украины.

Российские войска осуществили бомбардировку приграничных населенных пунктов Копаны, Бухлычи и Верхней Теребежи на территории Беларуси. В результате бомбовых ударов на белорусской территории никто не пострадал. Коварная провокация совершена с целью втягивания вооруженных сил Республики Беларусь в военную операцию против Украины на стороне России.

На Полесском направлении наступательных действий со стороны кафиров не отмечено. Противник продолжает удерживать рубеж в районе населенных пунктов Полесское, Повара, Бородянка, Андреевка, Мотыжин, Гореничи, Буча, Демидов. Проводил мероприятия по восстановлению боеспособности и осуществлял перегруппировку войск.

На Северском направлении враг пытается проводить наступательную операцию в полосе по направлениям н.п. Зазимья и Вишенки. На отдельных участках имеет частичный успех. В целях блокирования Чернигова с юго-западного направления пытается занять н.п. Михаил-Коцюбинское и Шестовица.

На Слободском направлении враг сосредоточил силы в районах н.п. Северодонецк, Сватово, Купянск, Большая Писаревка, Московский Бобряк, Лебедин, но активных наступательных действий не предпринимает. Осуществляет перемещение резервов в Сумы.

На Донецком и Таврическом направлениях противник сосредоточил основные усилия на захвате украинских городов Мариуполь и Северодонецк.

На Южнобужском направлении враг удерживает ранее захваченный рубеж.

Отдельные подразделения противника закрепились в районах н.п. Степное, Щербаки и продолжают выполнение заданий в районе н.п. Играй Поле.

Относительно деятельности воздушного компонента врага. Стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС ПКС РФ применены крылатые ракеты воздушного базирования по объектам на территории Украины в городах Луцк, Днепр, Ивано-Франковск. К нанесению ракетного удара привлекалось не менее шести самолетов Ту-95МС, совершивших пуск не менее 10 крылатых ракет.

Враг безуспешно пытается восстановить пути логистического обеспечения своих подразделений.

На временно захваченных территориях проходят антироссийские митинги.

Вооруженные Силы Украины во взаимодействии с другими составляющими сил обороны дают достойный отпор, нанося российским захватчикам урон в живой силе и военной технике, чем существенно снижают их волю к дальнейшему противостоянию.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb