Россия проводит военные сборы в Калининградской области на фоне блокировки транзита Литвой

Об этом сообщает РИА Новости.

В учениях задействовано около 1 тысячи военнослужащих и более 100 единиц техники артиллерийских и ракетных частей.

Сообщается, что артиллеристы и ракетчики выполнят "несколько сотен огневых задач" с применением РСЗО "Град" и "Ураган", орудий "Гиацинт" и САУ "Мста-С", "Акация" и "Гвоздика".

Напомним, 17 июня железная дорога Литвы сообщила Калининградской железной дороге, что прекращает транзит в Калининградскую область и из нее большого перечня товаров, подпадающих под европейские санкции.

В госдуме РФ пригрозили Литве немедленно "прибегнуть к самозащите".