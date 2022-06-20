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Россия проводит военные сборы в Калининградской области на фоне блокировки транзита Литвой

20 июня, 2022 понедельник
17:16
Мир

Военнослужащие Балтийского флота России проводят учения ракетных и артиллерийских подразделений в Калининградской области

Об этом сообщает РИА Новости.

В учениях задействовано около 1 тысячи военнослужащих и более 100 единиц техники артиллерийских и ракетных частей.

Сообщается, что артиллеристы и ракетчики выполнят "несколько сотен огневых задач" с применением РСЗО "Град" и "Ураган", орудий "Гиацинт" и САУ "Мста-С", "Акация" и "Гвоздика".

  • Напомним, 17 июня железная дорога Литвы сообщила Калининградской железной дороге, что прекращает транзит в Калининградскую область и из нее большого перечня товаров, подпадающих под европейские санкции.
  • В госдуме РФ пригрозили Литве немедленно "прибегнуть к самозащите".

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Россия
Литва
война с Россией
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