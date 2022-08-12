Россия проводит ротацию в приграничных районах Курской и Белгородской областей
В приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей россияне проводят ротацию боевых подразделений
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
"На Северском направлении противник продолжает удерживать подразделения в приграничных районах Брянской и Курской областей с целью сковывания действий подразделений Сил обороны. Враг обстрелял из артиллерии районы Александровки Черниговской области и Юрьево, Белополья, Атинского и Ястребиного на Сумщине", - говорится в отчете Генштаба.
Продолжается ротация подразделений вооруженных сил РФ, выполняющих задачи в приграничных районах Курской и Белгородской областей.
Харьковское направление
Российский враг совершил обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Уды, Одноробовка, Прудянка, Слатино, Дементиевка, Новое, Питомник, Русская Лозовая, Русские и Черкасские Тишки, Циркуны, Черняки, Петровка, Шестаково, Кутузовка, Лесное, Ивановка, Гусаровка, Лебяжье, Коробочкино, Слобожанское и Чепель.
У Верхнего Салтова, Ртищевки, Украинки и Байрака россияне задействовали штурмовую и армейскую авиацию для ударов.
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