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Главная война с Россией Россия проводит ротацию в приграничных районах Курской и Белгородской областей

Россия проводит ротацию в приграничных районах Курской и Белгородской областей

12 августа, 2022 пятница
19:35
война с Россией Российские военные

В приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей россияне проводят ротацию боевых подразделений

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"На Северском направлении противник продолжает удерживать подразделения в приграничных районах Брянской и Курской областей с целью сковывания действий подразделений Сил обороны. Враг обстрелял из артиллерии районы Александровки Черниговской области и Юрьево, Белополья, Атинского и Ястребиного на Сумщине", - говорится в отчете Генштаба.

Продолжается ротация подразделений вооруженных сил РФ, выполняющих задачи в приграничных районах Курской и Белгородской областей.

Харьковское направление

Российский враг совершил обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Уды, Одноробовка, Прудянка, Слатино, Дементиевка, Новое, Питомник, Русская Лозовая, Русские и Черкасские Тишки, Циркуны, Черняки, Петровка, Шестаково, Кутузовка, Лесное, Ивановка, Гусаровка, Лебяжье, Коробочкино, Слобожанское и Чепель.

У Верхнего Салтова, Ртищевки, Украинки и Байрака россияне задействовали штурмовую и армейскую авиацию для ударов.

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