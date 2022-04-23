Россия проводит перегруппировку на востоке Украины уже шестые сутки, - Арестович
Российская армия шестые сутки ведет перегруппировку в направлении Славянска, Краматорска и Гуляйполя
Об этом заявил на брифинге советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
"Враг продолжает сосредоточивать главные усилия на направлении Славянск – Краматорск и пытается развивать наступление в направлении Гуляйполя. Проводит активные штурмовые и поисковые действия, ищет слабые места в нашей обороне, чтобы сосредоточить на них основной удар. Но пока это ему уже не удается уже шестые сутки подряд. Он там перегруппировывается, будем ждать результаты этой перегруппировки. Но что-то мне подсказывает, что результаты будут неутешительными для противника", - отметил он.
- Ранее в Минобороны сообщили, что руководство армии России завершает определение выгодных мест для нанесения ударов на Востоке Украины.
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