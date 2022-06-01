Об этом сообщает российский Интерфакс.

"В Ивановской области автономные пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс" тейковского соединения РВСН совершают интенсивные маневренные действия на маршрутах боевого патрулирования в рамках учений", - говорится в сообщении.

К обучению привлекли около 1 тыс. военных, задействовано более 100 единиц техники.

"Стратегические ракетчики отрабатывают вопросы вывода ракетных комплексов на полевые позиции, проведение маршей протяженностью до 100 км, рассредоточение агрегатов с изменением полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевой охраны", - сказали в ведомстве.

Будут ли в ходе маневров прововодиться учебные пуски, не сообщается.

Справка: "ЯРС" - российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования с раздельной головной частью с блоками индивидуального наведения. Является модификацией ракеты комплекса Тополь-М.

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