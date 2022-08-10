Об этом сообщает CNN .

"В последние несколько недель российские официальные лица проводят обучение в Иране в рамках соглашения о передаче БпЛА из Ирана в Россию", — сказал CNN анонимный американский чиновник.

Отмечается, что разведданные об обучении недавно были рассекречены.

Речь идет о беспилотниках Shahed-191 и Shahed-129. Оба способны наносить высокоточные удары. Еще в июле американцы сообщали, что Иран намерена продать России сотни таких беспилотников для войны в Украине.

Журналисты CNN обратились в российское посольство в Вашингтоне за комментарием, но пока не получили ответа.

24 июля СМИ взвились информацией, что Иран отправил в Россию через Каспийское море партию боевых дронов, которые россияне планируют применять в войне с Украиной.

Однако 26 июля координатор совета по национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что в Вашингтоне не видят никаких признаков поставок иранских беспилотников в Россию.

Тогда же Иран заключил с РФ еще и соглашение , по которому будет ремонтировать российские самолеты и поставлять в них детали.

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