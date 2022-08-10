Россия проводит обучение на иранских беспилотниках и намерена приобрести их для войны в Украине, - CNN
В США имеют информацию, что россияне начали обучающие тренировки с беспилотниками в Иране и это последний признак, что Россия намерена их приобрести
Об этом сообщает CNN .
"В последние несколько недель российские официальные лица проводят обучение в Иране в рамках соглашения о передаче БпЛА из Ирана в Россию", — сказал CNN анонимный американский чиновник.
Отмечается, что разведданные об обучении недавно были рассекречены.
Речь идет о беспилотниках Shahed-191 и Shahed-129. Оба способны наносить высокоточные удары. Еще в июле американцы сообщали, что Иран намерена продать России сотни таких беспилотников для войны в Украине.
Журналисты CNN обратились в российское посольство в Вашингтоне за комментарием, но пока не получили ответа.
- 24 июля СМИ взвились информацией, что Иран отправил в Россию через Каспийское море партию боевых дронов, которые россияне планируют применять в войне с Украиной.
- Однако 26 июля координатор совета по национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что в Вашингтоне не видят никаких признаков поставок иранских беспилотников в Россию.
- Тогда же Иран заключил с РФ еще и соглашение , по которому будет ремонтировать российские самолеты и поставлять в них детали.
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