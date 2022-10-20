Россия проводит информационную подготовку населения к потере Херсона, - ISW
В РФ начали создавать информационные условия для того, чтобы оправдать полное отступление своих солдат с правого берега Днепра и потерю Херсона
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Аналитики напомнили слова командующего оккупационными войсками в Украине Сергея Суровикина о том, что российское руководство должно принять "тяжелые решения" в отношении Херсонской области и объявленную гауляйтером Владимиром Сальдо "эвакуацию".
"Заявления Суровикина и Сальдо, вероятно, попытка создать информационные условия для полного отступления России за Днепр, что передаст город Херсон и другие значительные территории Херсонской области украинским защитникам, которые ведут контрнаступательные действия на юге", — отметили в ISW.
Специалисты рассказали, что захватчики создают информационные условия для атаки под фальшивым флагом на Каховскую ГЭС.
"Россияне могут считать, что прорыв дамбы мог бы прикрыть их отступление с правого берега Днепра и предотвратить или задержать продвижение Украины через реку", — подчеркнули в Институте изучения войны.
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18 октября Суровикин говорил, что получил информацию о том, что Киев намерен пробить дамбу на Каховской ГЭС, что, по его словам, повлечет за собой разрушительные наводнения в Херсонской области.
Сальдо повторил это заявление и "предупредил", что ВСУ намерены ударить по дамбам выше по течению города Херсона.
Аналитики объясняют, что такими заявлениями россияне пытаются создать информационные условия для того, чтобы повредить дамбу и обвинить Украину в ущербе и потере людей, используя наводнения для прикрытия своего отступления.
"Кремль может попытаться использовать такую атаку под фальшивым флагом, чтобы перекрыть новости о третьем унизительном отступлении российских войск, на этот раз из Херсона", — предполагают в ISW.
Также специалисты убеждены, что Россия использует объявленную эвакуацию гражданского населения для того, чтобы вывезти с правого берега Днепра оккупационных чиновников и коллаборантов.
"Кремль пытается нанести вред долгосрочному экономическому восстановлению Украины. И, что важнее, продолжить кампанию этнических чисток, чтобы искоренить украинскую этничность и культуру", — добавили в Институте изучения войны.
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