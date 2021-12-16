Россия провела военные учения в Черном море

Отчет об учениях опубликовал сайт Минобороны РФ.

Отмечается, что по замыслу учения в акватории Черного моря был обнаружен надводный корабль условного противника с группой диверсантов на борту. В роли условного противника выступал сторожевой корабль "Ладный".

В Минобороны РФ сообщили, что для выполнения задачи по комбинированному уничтожению цели в воздух была поднята группа самолетов из состава морской авиации и ПВО ЧФ, а расчеты БПКРК "Бастион", дислоцированные на территории оккупированного полуострова Крым, совершили марш в позиционный район и приготовили ракетные комплексы. к применению.

"На первом этапе учений экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ и фронтовых бомбардировщиков Су-24М отработали заход на боевой курс с нанесением учебных ракетных и бомбовых ударов по надводной цели", - говорится в сообщении.

В свою очередь, на втором этапе расчеты комплекса "Бастион" взяли корабль так называемого противника в сопровождение, привели установку к бою и отработали алгоритм действий по нанесению ракетных ударов по условной цели методом электронных пусков.

В учении принимали участие более 200 военнослужащих, 4 самолета Су-30СМ, 2 самолета Су-24М и дивизион БПКРК "Бастион" из состава ракетно-артиллерийского соединения ЧФ.

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