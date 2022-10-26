Россия провела тренировку по нанесению "массированного ядерного ответного удара"
В среду, 26 октября, в России под руководством Путина прошли тренировочные пуски баллистических и крылатых ракет, а также так называемые тренировки по нанесению "массированного ответного ядерного удара"
Об этом сообщают пропагандистские СМИ.
СМИ заявляют, что прошла тренировка наземных, морских и авиационных стратегических сил сдерживания, во время которой состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет. Кроме того, министр обороны РФ Шойгу сообщил, что была проведена тренировка по нанесению массированного ядерного удара "в ответ на удар противника".
Межконтинентальную баллистическую ракету "Ярс" запустили по полигону "Кура" из акватории Баренцева моря. Также были задействованы самолеты дальней авиации Ту-95МС, запускавшие крылатые ракеты воздушного базирования.
СМИ заявляют, что поставленные задачи для сдерживающих сил выполнены, а все ракеты достигли целей, "подтвердив свои характеристики".
- 26 октября Россия сообщила Соединенным Штатам о намерении провести ежегодные учения своих ядерных войск. Таким образом, Москва выполнила условия Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.35
Покупка 39.35Продажа 40.19
-
EUR
Покупка 38.38Продажа 39.42
- Актуальное
- Важное