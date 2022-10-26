Россия провела тренировку по нанесению "массированного ядерного ответного удара"

Об этом сообщают пропагандистские СМИ.

СМИ заявляют, что прошла тренировка наземных, морских и авиационных стратегических сил сдерживания, во время которой состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет. Кроме того, министр обороны РФ Шойгу сообщил, что была проведена тренировка по нанесению массированного ядерного удара "в ответ на удар противника".

Межконтинентальную баллистическую ракету "Ярс" запустили по полигону "Кура" из акватории Баренцева моря. Также были задействованы самолеты дальней авиации Ту-95МС, запускавшие крылатые ракеты воздушного базирования.

СМИ заявляют, что поставленные задачи для сдерживающих сил выполнены, а все ракеты достигли целей, "подтвердив свои характеристики".

26 октября Россия сообщила Соединенным Штатам о намерении провести ежегодные учения своих ядерных войск. Таким образом, Москва выполнила условия Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.

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