Россия провела тренировку 200 военных в оккупированном Крыму: отражали нападения "диверсантов"

Об этом идет речь на сайте Минобороны РФ.



Учения прошли в соединениях и воинских частях Черноморского флота (ЧФ), а также в армейском корпусе Южного военного округа, дислоцированном в Крыму.



В ходе боевой подготовки подразделение отработало сбор и прибытие в назначенный район, отражение нападения "диверсантов", их блокирование и предотвращение захвата военных объектов.



В общей сложности в тренировках приняли участие более 200 военнослужащих, было задействовано около 50 единиц вооружения и военной техники.



Как отмечается на сайте Минобороны РФ, подобные мероприятия с дежурными подразделениями флота "проводятся регулярно для повышения уровня подготовки военнослужащих к действиям в разных условиях".



Южный военный округ - одна из четырех военно-административных единиц Вооруженных Сил Российской Федерации на юго-западе России, штаб которого находится в Ростове-на-Дону.

Напомним, 16 декабря российские военные провели учения в Черном море в районе оккупированного Крыма.