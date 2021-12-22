Россия провела тренировку 200 военных в оккупированном Крыму: отражали нападения "диверсантов"
В оккупированном Крыму Россия провела тренировки с дежурными подразделениями по отражению нападения так называемых диверсионных разведывательных групп на объекты военной инфраструктуры
Об этом идет речь на сайте Минобороны РФ.
Учения прошли в соединениях и воинских частях Черноморского флота (ЧФ), а также в армейском корпусе Южного военного округа, дислоцированном в Крыму.
В ходе боевой подготовки подразделение отработало сбор и прибытие в назначенный район, отражение нападения "диверсантов", их блокирование и предотвращение захвата военных объектов.
В общей сложности в тренировках приняли участие более 200 военнослужащих, было задействовано около 50 единиц вооружения и военной техники.
Как отмечается на сайте Минобороны РФ, подобные мероприятия с дежурными подразделениями флота "проводятся регулярно для повышения уровня подготовки военнослужащих к действиям в разных условиях".
Южный военный округ - одна из четырех военно-административных единиц Вооруженных Сил Российской Федерации на юго-западе России, штаб которого находится в Ростове-на-Дону.
- Напомним, 16 декабря российские военные провели учения в Черном море в районе оккупированного Крыма.
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