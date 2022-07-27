Россия проведет стратегические военные учения "Восток-2022"
РФ проведет первые российские военные учения после начала полномасштабной войны с Украиной
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Министерство обороны РФ.
Министерство обороны РФ объявило о проведении регулярных стратегических командно-штабных учений "Восток-2022", которые пройдут с 30 августа по 5 сентября в Восточном военном округе России. Речь об обучении с участием войск округа, ВДВ и дальней авиации, а также военных контингентов других государств.
Наблюдатели отмечают, что "Восток-2022" – это первые российские военные учения после начала полномасштабной войны с Украиной. Предыдущие большие маневры проходили 19 февраля под руководством Владимира Путина и в присутствии Александра Лукашенко.
В то же время Минобороны России акцентировало, что "ряд зарубежных СМИ распространяет недостоверную информацию о проведении якобы каких-либо мобилизационных мероприятий". Мол, это не соответствует действительности, и к проведению специальной военной операции привлекается лишь часть вооруженных сил РФ.
В вооруженных силах России существует система ежегодных стратегических учений с четырехлетней ротацией: "Центр-2019", "Кавказ-2020", "Запад-2021", "Восток-2022".
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