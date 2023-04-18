Об этом он сказал в интервью Radio NV .

"31 марта 2023 года провалилась очередная попытка российского наступления – так называемого зимне-весеннего. Вот официально я вам (говорю – ред.). 31 марта они должны были выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей. Опять-таки, это даже не пятое" уже провалившаяся попытка.

Наступательного потенциала для проведения стратегической наступательной операции в России на сегодняшний день нет и в ближайшее время не будет.

Россия перешла к стратегической оборонной операции. Их задача – это удержать захваченные наши территории, сорвав нашу наступательную операцию по их освобождению».