Россия провалила зимне-весеннее наступление и потеряла атакующий потенциал, - Буданов
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что 31 марта провалилась очередная попытка российского наступления.
Об этом он сказал в интервью Radio NV .
"31 марта 2023 года провалилась очередная попытка российского наступления – так называемого зимне-весеннего. Вот официально я вам (говорю – ред.). 31 марта они должны были выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей. Опять-таки, это даже не пятое" уже провалившаяся попытка.
Наступательного потенциала для проведения стратегической наступательной операции в России на сегодняшний день нет и в ближайшее время не будет.
Россия перешла к стратегической оборонной операции. Их задача – это удержать захваченные наши территории, сорвав нашу наступательную операцию по их освобождению».
- Напомним, Буданов также заявил , что Россия перешла к обороне во всех районах, кроме Бахмута и Авдеевки.
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