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OPINION

Россия – просто болезнь. И нам нужно время, чтобы выздороветь. И выздоровление – это никогда не приятный процесс

Сергей Фурса
27 ноября, 2022 воскресенье
10:03
Мнение Сергей Фурса

Главное, чтобы болезнь не стала хронической. Главное не запустить эту болезнь, чтобы не дать ей шанс стать хронической

Я понял, как я отношусь к текущей ситуации в Киеве и в других городах. Когда нет света и связи, когда не сходишь в туалет, потому что нет воды, а зима грозит быть не только темной, но и холодной. Как к болезни. К временной проблеме, которую нужно претерпеть. И так же отношусь к России – как к опасному вирусу. Который нужно победить. И от которого нельзя поправиться за один день. Который уносит у тебя силы, который может убить, если с ним не бороться, если твой организм будет за слабым.

Приятно ли болеть? Нет, неприятно. Но никуда не денешься. Если так уж случилось, что ты заболел. Если так случилось, что рядом есть безумный сосед. Главное, чтобы болезнь не стала хронической. Главное не запустить эту болезнь, чтобы не дать ей шанса стать хронической.

Когда ты болееш, ты не идешь на компромиссы с вирусом. Ты не говоришь, что вирус точно выиграл. Нет. Ты лечишься. Ты усиливаешь свой иммунитет. А потом ты поправишься. Это может занять долгое время, но болезнь рано или поздно отступает. А ты идешь дальше.

Когда ты болееш и смотришь на то, как другие люди получают удовольствие от жизни, это очень неприятно. Как в детстве, когда ты сидишь дома с температурой, а ребята бегают во дворе и играют в футбол. Так и сейчас, когда ты без света и связи, а в это время где-то в Катаре или лондонских пабах люди смотрят футбол, ты думаешь о том, как несправедлив этот мир, ты хочешь быть одним из них, как это было всегда, хочешь получить назад то, что ты потерял. Но не можешь это сделать именно сейчас. Но ты знаешь, что когда выздоровеешь, ты снова присоединишься ко всем.

Когда ты болееш, ты не идешь на компромиссы с вирусом. Ты не говоришь, что вирус точно выиграл. Нет. Ты лечишься. Ты усиливаешь свой иммунитет. А потом ты поправишься. Это может занять долгое время, но болезнь рано или поздно отступает. А ты идешь дальше.

Твоя ненависть – это как иммунитет от вируса, остающегося с нами на всю жизнь. Который не даст больше никогда шансу заболеть любовью к России или россиянам

Ненавидишь ли ты свой вирус? Возможно. Но холодной ненавистью презрения к паразитическому существу, которое не может существовать само по себе. Так же и Россия. Каждый раз, когда летят ракеты, ты думаешь о том, что месть – это блюдо, которое подают холодным. И твоя ненависть никуда не девается. Она становится просто более взвешенной и хладнокровной. Твоя ненависть – это как иммунитет от вируса, остающегося с нами на всю жизнь. Который не даст больше никогда шансу заболеть любовью к России или россиянам. И этот иммунитет будет запечатлен в моей ДНК, чтобы передаваться следующим поколениям. Это будет очень стойкая ненависть. А холодная рациональная ненависть – это очень эффективная штука.

Я долго думал, почему мне сейчас морально гораздо легче, чем было в феврале и в начале марта? И понял. Ибо сейчас ты четко отдаешь себе отчет в временности этой болезни. Ты понимаешь, что придет весна. Что будет тепло. Будет свет. И Украина будет существовать. И надо просто не ныть, а, стиснув зубы, ждать. Переждать большую температуру. Переждать слабость. Выждать другие проявления этого вируса. Очень неприятные. Но временные.

И это спасает. Ибо это отгоняет отчаяние. Ибо ночь не страшна, если знаешь, что с утра будет рассвет. Ибо зима так не пугает, если ты точно знаешь, что будет весна.

И сейчас мы знаем, что Украина победит. Не верим, а именно знаем. И понимаем, что отчаяние Путина толкает его к террористическим актам. Он не может выиграть на поле боя. И он надеется только на то, что терактами заставит украинцев остановиться. Он думает, что это заставит нас капитулировать. Но Путин, как известный историк, не найдет примеров, когда общества, чьи армии побеждали, общества, понимающие, почему они воюют и за что воюют, прогибались бы под давлением неудобств. Да не работает. Мы это знаем. Может, это знает и Путин. Но у него нет другого шанса и он хватается за соломинку.

Мы знаем, что Украина победит. Мы знаем, что вооруженные силы побеждают. И мы, гражданские, должны просто не мешать им. Солдатам и офицерам, чья жизнь сейчас гораздо более некомфортна, чем у жителя любого района любого мирного города. Поэтому мы должны терпеть. Ибо в окопе еще страшнее и холоднее и нет воды и света в ночи. И потому нам легче терпеть. А с надеждой терпеть легко. Мы должны дотерпеть до победы.

И эта временность позволяет намного легче испытывать все неудобства и проблемы, которые Путин и его террористы создают вокруг.

Россия – просто болезнь. И нам нужно время, чтобы выздороветь. И выздоровление – это никогда не приятный процесс. Но другого выбора просто нет.

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Об авторе. Сергей Фурса, инвестиционный эксперт, блоггер.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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