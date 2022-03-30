Россия просто бьется головой об украинскую дверь, однако это ее не останавливает, — политолог Евгений Магда

"РФ просто бьется головой об украинскую дверь, однако это ее никак не останавливает. Что больше, они продолжают вести свою агрессивную линию, так же рублевую линию с газом, кроме того, они заявили, что хотят перевести весь экспорт на рубли. Это сплошной Советский Союз", – сказал он в эфире Espreso TV.



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Также Магда добавил, что Путин может обвинить Лукашенко в своих неудачах: "Не исключаю развития событий, при котором виновным окажется Лукашенко. На него Россия будет пытаться списывать ответственность за свои неудачи. Возможно, это будет в тот момент, когда Россия будет искать взаимопонимания с Западом. Ведь Лукашенко в прошлом году выиграл борьбу у Путина за звание последнего диктатора Европы, поэтому он будет оставаться "тем, кого не жалко", - сказал Магда.



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