Россия просто бьется головой об украинскую дверь, однако это ее не останавливает, — политолог Евгений Магда
Магда подчеркнул, что Россия не способна изменять логику своих действий
"РФ просто бьется головой об украинскую дверь, однако это ее никак не останавливает. Что больше, они продолжают вести свою агрессивную линию, так же рублевую линию с газом, кроме того, они заявили, что хотят перевести весь экспорт на рубли. Это сплошной Советский Союз", – сказал он в эфире Espreso TV.
Читайте также: Стрельбы в Черном море представляют опасность для всех прибрежных государств, - специалист в сфере морского права
Также Магда добавил, что Путин может обвинить Лукашенко в своих неудачах: "Не исключаю развития событий, при котором виновным окажется Лукашенко. На него Россия будет пытаться списывать ответственность за свои неудачи. Возможно, это будет в тот момент, когда Россия будет искать взаимопонимания с Западом. Ведь Лукашенко в прошлом году выиграл борьбу у Путина за звание последнего диктатора Европы, поэтому он будет оставаться "тем, кого не жалко", - сказал Магда.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.96
-
EUR
Покупка 32.37Продажа 33.43
- Актуальное
- Важное