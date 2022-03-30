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Главная война с Россией Россия просто бьется головой об украинскую дверь, однако это ее не останавливает, — политолог Евгений Магда
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Россия просто бьется головой об украинскую дверь, однако это ее не останавливает, — политолог Евгений Магда

30 мартa, 2022 среда
20:50
война с Россией

Магда подчеркнул, что Россия не способна изменять логику своих действий

"РФ просто бьется головой об украинскую дверь, однако это ее никак не останавливает. Что больше, они продолжают вести свою агрессивную линию, так же рублевую линию с газом, кроме того, они заявили, что хотят перевести весь экспорт на рубли. Это сплошной Советский Союз", – сказал он в эфире Espreso TV.

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Также Магда добавил, что Путин может обвинить Лукашенко в своих неудачах: "Не исключаю развития событий, при котором виновным окажется Лукашенко. На него Россия будет пытаться списывать ответственность за свои неудачи. Возможно, это будет в тот момент, когда Россия будет искать взаимопонимания с Западом. Ведь Лукашенко в прошлом году выиграл борьбу у Путина за звание последнего диктатора Европы, поэтому он будет оставаться "тем, кого не жалко", - сказал Магда.

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