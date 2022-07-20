Россия просит ООН заставить Украину закрыть сайт "Миротворец"
Российские власти обратились к генсеку ООН с просьбой повлиять на Украину и заставить закрыть сайт "Миротворец"
Об этом сообщает пропагандистское СМИ "РИА-Новости".
"Мы просим вас сделать необходимые шаги, чтобы обратить внимание украинских властей на преступную деятельность проекта "Миротворец" и заставить их закрыть его", - говорится в письме РФ генсеку ООН.
Центр "Миротворец" - организация и веб-сайт, собирающий и публикующий информацию о людях и организациях, действия которых, по оценке "Миротворца", имеют явные признаки преступлений и правонарушений и направлены на подрыв государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".
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