Об этом сообщает Opindia.

Индия производит немало российского оружия и запчастей к нему по лицензии. На фоне войны в Украине Ростех столкнулся с проблемами в обслуживании клиентов, поэтому решил обратиться за помощью к индийским партнерам. Азиатские страны, в свою очередь, тоже обращаются в Индию, опасаясь иметь дело с Россией из-за западных санкций.

В частности, индийские компании должны взять на себя обслуживание Су-30 ВВС Малайзии и ВВС Уганды.

Кроме того, Россия просит Индию поставлять ее клиентам артиллерию, танки и средства ПВО, выпускаемые по лицензии.

Отметим, недавно Китай, Индия и Россия провели совместные военные учения, серьезно насторожившие Запад.

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