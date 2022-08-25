Россия просит Индию помощи в оставках и обслуживании техники
Российская компания Ростех обратилась к нескольким индийским военным предприятиям с просьбой поставлять его клиентам оружие и обслуживать поставленные ранее российские и советские системы
Об этом сообщает Opindia.
Индия производит немало российского оружия и запчастей к нему по лицензии. На фоне войны в Украине Ростех столкнулся с проблемами в обслуживании клиентов, поэтому решил обратиться за помощью к индийским партнерам. Азиатские страны, в свою очередь, тоже обращаются в Индию, опасаясь иметь дело с Россией из-за западных санкций.
В частности, индийские компании должны взять на себя обслуживание Су-30 ВВС Малайзии и ВВС Уганды.
Кроме того, Россия просит Индию поставлять ее клиентам артиллерию, танки и средства ПВО, выпускаемые по лицензии.
- Отметим, недавно Китай, Индия и Россия провели совместные военные учения, серьезно насторожившие Запад.
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