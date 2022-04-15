Россия просит Бразилию поддержать их в МВФ, Всемирном банке и G20, - Reuters

Об этом сообщает Reuters .



По информации издания, в них попало письмо от главы российского Минфина Антона Силуанова к его коллеге в Бразилии.



Россия просит у Бразилии поддержку в Международном валютном фонде, Всемирном банке и группе ведущих экономик G20. В Москве уверены, что место в этих организациях поможет противостоять санкциям, введенным Западом против них.



"За кулисами ведется работа в МВФ и Всемирном банке, чтобы ограничить или даже исключить Россию из процесса принятия решений. Как известно, РФ переживает сложный период экономической и финансовой турбулентности, вызванной санкциями, введенными США и их союзниками. США и их сателлиты проводят политику изоляции России от международного сообщества. Мы считаем, что нынешний кризис, вызванный беспрецедентными экономическими санкциями, вызванными странами G7, может иметь длительные последствия, если мы не предпримем совместные действия для его разрешения", - говорится в письме россиян.



Министр иностранных дел Бразилии Карлос Франко заявил, что они выступают против исключения России из G20.



"Самое важное в настоящее время – это полноценно функционировать все международные форумы, МВФ, Всемирному банку и G20, а для этого должны присутствовать все страны, включая Россию", – сказал Франко на слушаниях в Сенате 25 марта.

1 марта сообщалось, что Бразилия работает над введением так называемого " гуманитарного паспорта " для приема украинских беженцев.