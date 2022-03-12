Россия прорабатывает два варианта ядерного шантажа, – украинская разведка

Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Он отметил, что Россия готовит два варианта ядерной катастрофы. Первый – поджечь радиоактивные леса. В результате поднимется радиоактивное облако и пойдет в направлении, куда дует ветер. Второй предполагает применение артиллерии по ядерному хранилищу – последствия будут такими же.

В любом случае, российское руководство планирует обвинить в катастрофе именно Украину. Буданов отмечает, что Москва не впервые прибегает к ядерному шантажу. В частности, были обстреляны блоки Запорожской атомной электростанции, а также ракетный удар по Харьковскому физико-техническому институту, на территории которого есть экспериментальный ядерный реактор.

Напомним, 4 марта в результате обстрелов российских оккупационных войск вспыхнул пожар на территории Запорожской атомной электростанции.

Запорожская ОВА и мэр города Дмитрий Орлов сообщили, что на ЗАЭС радиационный фон в норме, однако жителей призывают меньше находиться на улице.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил обстрел Запорожской атомной электростанции российскими войсками, приведший к пожару на территории АЭС.

4 марта прокуратура начала расследование нападения россиян на электростанцию в Энергодаре.

Впоследствии на Запорожскую АЭС оккупанты ввезли 14 пропагандистов, которые планируют создать фейк, чтобы убедить мир в "безопасности" на ядерном объекте.

10 марта российские оккупанты, захватившие Запорожскую АЭС, заминировали побережье Каховского водохранилища. Оно граничит с территорией атомной станции.

Сообщали, что российские оккупанты разместили на Запорожской АЭС свою военную технику.

На Запорожскую атомную электростанцию 11 марта прибыли 11 сотрудников Росатома. В их числе, в частности, инженеры Балаковской и Ростовской АЭС.