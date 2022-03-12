Россия прорабатывает два варианта ядерного шантажа, – украинская разведка
По данным украинской разведки, Российская Федерация прорабатывает два варианта ядерного шантажа
Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.
Он отметил, что Россия готовит два варианта ядерной катастрофы. Первый – поджечь радиоактивные леса. В результате поднимется радиоактивное облако и пойдет в направлении, куда дует ветер. Второй предполагает применение артиллерии по ядерному хранилищу – последствия будут такими же.
В любом случае, российское руководство планирует обвинить в катастрофе именно Украину. Буданов отмечает, что Москва не впервые прибегает к ядерному шантажу. В частности, были обстреляны блоки Запорожской атомной электростанции, а также ракетный удар по Харьковскому физико-техническому институту, на территории которого есть экспериментальный ядерный реактор.
- Напомним, 4 марта в результате обстрелов российских оккупационных войск вспыхнул пожар на территории Запорожской атомной электростанции.
- Запорожская ОВА и мэр города Дмитрий Орлов сообщили, что на ЗАЭС радиационный фон в норме, однако жителей призывают меньше находиться на улице.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил обстрел Запорожской атомной электростанции российскими войсками, приведший к пожару на территории АЭС.
- 4 марта прокуратура начала расследование нападения россиян на электростанцию в Энергодаре.
- Впоследствии на Запорожскую АЭС оккупанты ввезли 14 пропагандистов, которые планируют создать фейк, чтобы убедить мир в "безопасности" на ядерном объекте.
- 10 марта российские оккупанты, захватившие Запорожскую АЭС, заминировали побережье Каховского водохранилища. Оно граничит с территорией атомной станции.
- Сообщали, что российские оккупанты разместили на Запорожской АЭС свою военную технику.
- На Запорожскую атомную электростанцию 11 марта прибыли 11 сотрудников Росатома. В их числе, в частности, инженеры Балаковской и Ростовской АЭС.
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