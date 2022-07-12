Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

"РФ искажает факт деоккупации Украиной собственных территорий, называя это терактами и сравнивая события в Новой Каховке с Бейрутом. На фоне уничтожения складов с боеприпасами в Новой Каховке пропаганда РФ распространила фейк, что ООН якобы "осудила действия ВСУ" на временно оккупированной территории Херсонщины", – рассказали в ЦПИ.

На самом деле представитель ООН Ф. Хак сказал, что у организации нет "комментариев по этому конкретному вопросу", в целом ООН выступает против "любых военных действий, приводящих к разрушению гражданских зданий".

Аналитик Defence Express Сергей Згурец считает, что по линии населенных пунктов между Николаевом и Херсоном мы имеем возможность постепенно давить на российские войска по зоне реки Ингулец и вытеснять противника с территории.

СБУ в перехваченном разговоре захватчик говорит о контратаках украинских военнослужащих на Николаевско-Херсонском направлении. Мол "закрывают" их очень сильно.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb