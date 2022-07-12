Россия пропагандистски интерпретирует приказ Зеленского о деоккупации украинского Юга
Россия начала распространять фейки о приказе президента Владимира Зеленского украинским защитникам деоккупировать юг нашей страны
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.
"РФ искажает факт деоккупации Украиной собственных территорий, называя это терактами и сравнивая события в Новой Каховке с Бейрутом. На фоне уничтожения складов с боеприпасами в Новой Каховке пропаганда РФ распространила фейк, что ООН якобы "осудила действия ВСУ" на временно оккупированной территории Херсонщины", – рассказали в ЦПИ.
На самом деле представитель ООН Ф. Хак сказал, что у организации нет "комментариев по этому конкретному вопросу", в целом ООН выступает против "любых военных действий, приводящих к разрушению гражданских зданий".
- Аналитик Defence Express Сергей Згурец считает, что по линии населенных пунктов между Николаевом и Херсоном мы имеем возможность постепенно давить на российские войска по зоне реки Ингулец и вытеснять противника с территории.
- СБУ в перехваченном разговоре захватчик говорит о контратаках украинских военнослужащих на Николаевско-Херсонском направлении. Мол "закрывают" их очень сильно.
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