Россия произвела выплату по еврооблигациям и предотвратила начало дефолта
Россия за неделю до окончания льготного периода выплатила купоны по еврооблигациям с погашением в долларах согласно контрактам
Об этом сообщило Министерство финансов России.
Речь идет о двух выпусках еврооблигаций: Россия-2022 и Россия-2042.
Согласно первому выпуску, 70% долга по которому РФ накануне выкупила за рубли, страна должна была выплатить как купонный доход, так и погасить номинальную стоимость бумаг. По второму выпуску речь шла только о выплате дохода.
В целом РФ должна была погасить $649,2 млн. Однако 6 апреля Минфин РФ заявил, что перечислил средства для выплаты купонного дохода и погашения еврооблигаций в рублях.
У России было время до 4 мая, чтобы все же погасить долг согласно контракту – в долларах. Теперь страна отчитывается о выполнении долларового платежа. Выплата была доведена до платежного агента – Citibank, NA, London Branch.
"Платежи были осуществлены в валюте выпуска соответствующих еврооблигаций – в долларах США. Таким образом, обязательства по обслуживанию суверенных еврооблигаций выполняются с соблюдением условий, установленных эмиссионной документацией", – добавило министерство РФ.
- Агентство кредитных рейтингов S&P объявило о том, что Россия допустила выборочный дефолт по внешнему долгу.
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