Россия произвела выплату по еврооблигациям и предотвратила начало дефолта

Об этом сообщило Министерство финансов России.

Речь идет о двух выпусках еврооблигаций: Россия-2022 и Россия-2042.



Согласно первому выпуску, 70% долга по которому РФ накануне выкупила за рубли, страна должна была выплатить как купонный доход, так и погасить номинальную стоимость бумаг. По второму выпуску речь шла только о выплате дохода.

В целом РФ должна была погасить $649,2 млн. Однако 6 апреля Минфин РФ заявил, что перечислил средства для выплаты купонного дохода и погашения еврооблигаций в рублях.

У России было время до 4 мая, чтобы все же погасить долг согласно контракту – в долларах. Теперь страна отчитывается о выполнении долларового платежа. Выплата была доведена до платежного агента – Citibank, NA, London Branch.

"Платежи были осуществлены в валюте выпуска соответствующих еврооблигаций – в долларах США. Таким образом, обязательства по обслуживанию суверенных еврооблигаций выполняются с соблюдением условий, установленных эмиссионной документацией", – добавило министерство РФ.

Агентство кредитных рейтингов S&P объявило о том, что Россия допустила выборочный дефолт по внешнему долгу.