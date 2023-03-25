Россия произведет втрое больше боеприпасов и танков, чем Запад поставит Украине, - Путин
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что поставки вооружений Украине представляют угрозу РФ, одновременно утвердив, что Россия произведет втрое больше боеприпасов и танков, чем будут иметь ВСУ от западных партнеров
Об этом Владимир Путин заявил в эфире телеканала "Россия-24".
Самопровозглашенный президент РФ заявил, что поставки вооружений Украине представляют угрозу России и сообщил, что их количество - "порядочное".
В частности, он отметил, что Украина за сутки использует до 5 тыс. снарядов, а в США производят лишь 14-15 тыс. снарядов в месяц. А РФ якобы за год произведет более 1,6 тыс. танков, а общее количество танков в РФ более чем в три раза будет превышать количество такой техники в ВСУ.
Кроме того, добавил он, у России будет и втрое больше боеприпасов.
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