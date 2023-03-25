Об этом Владимир Путин заявил в эфире телеканала "Россия-24".

Самопровозглашенный президент РФ заявил, что поставки вооружений Украине представляют угрозу России и сообщил, что их количество - "порядочное".

В частности, он отметил, что Украина за сутки использует до 5 тыс. снарядов, а в США производят лишь 14-15 тыс. снарядов в месяц. А РФ якобы за год произведет более 1,6 тыс. танков, а общее количество танков в РФ более чем в три раза будет превышать количество такой техники в ВСУ.

Кроме того, добавил он, у России будет и втрое больше боеприпасов.