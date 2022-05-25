Россия проигрывает в войне дронов, - The Economist

Об этом пишет The Economist.

Издание утверждает, что российская армия владеет огромными ресурсами для радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с дронами в виде мобильных подразделений на грузовиках, сопровождающих наземные войска. Однако Томас Виттингтон, военный аналитик, специализирующийся на РЭБ, отмечает, что такие подразделения, как правило, должны иметь цель в зоне видимости (маленькие дроны могут быть труднодоступны для радаров, чтобы их заметить). Похоже, Россия боится продвигать подразделения радиоэлектронной борьбы достаточно близко к передовой, чтобы они были эффективными. Ибо их могут уничтожить или, что еще хуже, захватить, а их "секреты" попадут на Запад.

Зато украинцы до сих пор успешно используют дроны для разведки и корректировки артиллерийского огня. А квадрокоптеры вообще уничтожают российские танки, сбрасывая на них взрывчатку. С другой стороны, российские беспилотники падают с неба слишком часто.

Россия постоянно теряет свои дроны, в том числе разведывательную модель "Орлан-10". С начала войны их сбили уже 31. Чаще всего для этого использовали системы РЭБ, а не ракеты. Проблема – в использовании коммерческих, а не военных компонентов при разработке "Орлан-10", что делает его еще более уязвимым.

Кроме систем РЭС, украинские войска имеют разнообразные портативные глушители. Эти маломощные агрегаты выглядят как лучевые пушки из научно-фантастического фильма. Томас Виттингтон говорит, что у них эффективный радиус действия на несколько километров. Известно, что ВСУ сейчас успешно применяют DroneGun производства DroneShield, EDM4S Sky Wipers от NT Service (литовской компании) и отечественный глушитель KVSG-3.

Ну и конечно Bayraktar. Их часто используют для прицельных ударов по колоннам техники. А для РЭБ они почти недосягаемы, поскольку тот же турецкий Bayraktar TB2 оснащен электронными фильтрами, довольно успешно нейтрализующими системы радиоэлектронной борьбы.

The Economist и его эксперты делают однозначный вывод: Россия проигрывает войну дронов.

Украина еще в конце прошлого года запустила собственное производство "байрактаров".

В марте 2022 г. Киев договорился с Турцией об увеличении поставок беспилотных летательных аппаратов Bayraktar, которые используются для уничтожения колонн российской бронетехники.

Уже в конце марта в Турции представили новый Bayraktar с украинским двигателем.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb