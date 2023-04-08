Об этом сообщает Associated Press.

Во время голосования в Экономическом и социальном совете ООН (ЭКОСОР) Россия проиграла Румынии за место в Комиссии по статусу женщин.

Также РФ потерпела поражение от Эстонии во время голосования на место члена исполнительного совета детского агентства ООН ЮНИСЕФ. Не удалось Москве продвинуть своих представителей и в Комиссию по предотвращению преступности и уголовного правосудия - были избраны Армения и Чехия.

По словам американского посла в ООН Линды Томас-Гринфилд, сразу три поражения являются демонстрацией отношения к России.

"Это четкий сигнал от членов ЭКОСОРА о том, что ни одна страна не должна занимать должности в критически важных органах ООН, если она грубо нарушает Устав ООН", - заявила чиновник.

Несмотря на это, РФ все же избрали в некоторые органы Организации, а именно в Комиссию социального развития и в Межправительственную рабочую группу экспертов по международным стандартам бухгалтерского учета и отчетности.