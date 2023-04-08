Россия проиграла выборы в три органа ООН
На этой неделе РФ проиграла выборы сразу в три органа Организации Объединенных Наций. Поражения Россия потерпела от Румынии, Эстонии, Армении и Чехии
Об этом сообщает Associated Press.
Во время голосования в Экономическом и социальном совете ООН (ЭКОСОР) Россия проиграла Румынии за место в Комиссии по статусу женщин.
Также РФ потерпела поражение от Эстонии во время голосования на место члена исполнительного совета детского агентства ООН ЮНИСЕФ. Не удалось Москве продвинуть своих представителей и в Комиссию по предотвращению преступности и уголовного правосудия - были избраны Армения и Чехия.
По словам американского посла в ООН Линды Томас-Гринфилд, сразу три поражения являются демонстрацией отношения к России.
"Это четкий сигнал от членов ЭКОСОРА о том, что ни одна страна не должна занимать должности в критически важных органах ООН, если она грубо нарушает Устав ООН", - заявила чиновник.
Несмотря на это, РФ все же избрали в некоторые органы Организации, а именно в Комиссию социального развития и в Межправительственную рабочую группу экспертов по международным стандартам бухгалтерского учета и отчетности.
- 1 апреля государство-агрессор Россия возглавила исполнительный орган ООН, заменив Мозамбик по условиям очередности.
- Совет ООН по правам человека на сессии во вторник, 4 апреля, принял резолюцию, где осудил нарушение Россией прав человека в Украине, в частности, депортацию детей с временно оккупированных территорий.
- Представители Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Албании и Мальты вышли с заседания ООН во время выступления уполномоченной РФ по правам детей Марии Львовой-Беловой.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.21
Покупка 37.21Продажа 38.04
-
EUR
Покупка 40.27Продажа 41.15
- Актуальное
- Важное